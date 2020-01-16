Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие оклады в ЕС

Скандал вокруг высоких зарплат и премий правительства вызвал серьезный резонанс в обществе. Какими должны быть зарплаты чиновников и сколько получают чиновники в Европе, – в материале 24 канала.

Какой оптимальный размер зарплат должен быть у чиновников?

По мнению экспертов, зарплаты госслужащим нужно повышать с целью предотвращения коррупции. Впрочем, необходимо учитывать несколько факторов. В частности, что высокие зарплаты – не являются гарантией от коррупции. По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, одновременно необходим жесткий антикоррупционный контроль.

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Украина идет по пути легализации доходов, борьбы с теневым рынком. Поэтому, если хотим, чтобы у нас были квалифицированные государственные топ-менеджеры, у них должен быть стимул. Зарплата на уровне тысячи долларов и меньше – недостаточный стимул. Минимум две тысячи долларов,

– считает Владимир Фесенко.

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При этом, отмечает политолог, должны быть жесткие меры по борьбе с коррупцией. Неотвратимость наказания. В то же время, отмечает он: нельзя слишком повышать зарплату. Когда разрыв между доходами простых граждан (у нас еще и пенсии очень маленькие) и топ-чиновников в десятки или сотни раз, это будет вызывать сильное раздражение населения.



Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала

"В международной практике разрывы между зарплатами чиновников и обычных граждан не более чем в десять раз. Кабмин Гончарука идет по такому пути", – отмечает Фесенко.

Остается проблема, которая вызывает огромное раздражение украинцев, – премии. По мнению эксперта, не надо оценивать государственный менеджмент по критериям и стандартам частной компании. Они работают на государство и должны быть свои ограничения. Если дать Нафтогазу или Укрзализныце работать по принципу частной кампании, то получим огромные социальные проблемы.

Почему чиновникам повысили зарплату?

Повышение зарплат чиновникам премьер Гончарук объяснил борьбой с коррупцией. По его словам, чиновники всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением. И попросил не спекулировать этим вопросом.

Работа топ-менеджеров должна соответственно вознаграждаться. На них возложена большая ответственность за результаты их работы. Сейчас мы видим много манипуляций касаемо зарплат работников правительства. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабмина предоставят детализацию с объяснениями,

– написал Гончарук в Facebook.

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Напомним, согласно обнародованным декларациям стало известно, что в декабре многие министры получили высокие зарплаты и премии. Больше всех – руководители Минкульта. Глава ведомства Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен. Кстати, премьер Гончарук получил самую низкую зарплату – 76 тысяч гривен.



Алексей Гончарук призвал не спекулировать темой зарплат / Фото Getty

Кроме того, 15 января Кабмин повысил оклад для топ-чиновников. Зарплата высшего руководства будет колебаться от 24 тысяч гривен до 37 тысяч. Установленный предельный размер премий и надбавок – 200% от оклада.

Министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство ежемесячно отчитываться о полученных зарплатах.

"На сайте Кабмина будет ежемесячно публиковаться доход, который получают министры, их заместители. Чтобы не было этой игры, когда СМИ спросили, мы ответили, и бурлит постоянно дискуссия", – заявил Дубилет.

Министр добавил, что появятся показатели эффективности работы министров. Именно от их выполнения и будет зависеть уровень доходов.

Какие зарплаты в европейских чиновников?

Украинские топ-чиновники, оказывается, получают самые низкие зарплаты в Европе. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), больше всех получает президент Швейцарии (президент Швейцарии не является главой государства, функции главы государства выполняют коллективно 7 членов Федерального совета – 24), – более 34 тысяч евро в месяц. Далее канцлер Германии – более 24 тысяч евро. На третьем месте австрийский канцлер – около 23 тысяч евро. Министры в Германии зарабатывают в среднем более 20 тысяч евро.

Существенная зарплата у премьер-министра Великобритании – 12 894 фунтов стерлингов. Зарплаты министров разные. В зависимости от сферы деятельности. В некоторых средняя по стране – чуть более 2 тысяч стерлингов. Другие могут получать и более весомую плату – более 80 тысяч стерлингов.



Ангела Меркель одна из самых высокооплачиваемых премьерш / Фото Getty

Французский премьер получает практически столько же, как и британский коллега, – 15 тысяч евро. Зарплаты министров в полтора раза меньше – почти 10 тысяч евро.

Премьер нашего ближайшего соседа Польши получает 15,7 тысяч злотых (около 2,5 тысяч евро). Министр – до 13,6 тысяч (чуть больше двух тысяч евро). Топ-чиновники имеют право на доплаты не более 20%.