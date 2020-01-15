Игр больше не будет: правительство ежемесячно будет публиковать доходы министров на своем сайте

В Кабмине заявили о намерении публиковать информацию о доходах министров на своем сайте. Украинцы смогут видеть, сколько чиновники заработали за каждый месяц.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, сообщил министр правительства Дмитрий Дубилет.

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На сайте Кабинета Министров будет ежемесячно публиковаться доход, который получают министры, их заместители. Чтобы не было этой игры, когда СМИ спросили, мы ответили, и бурлит постоянно дискуссия,

– заявил Дубилет.

Министр также добавил, что появятся показатели эффективности работы министров. Именно от их выполнения и будет зависеть уровень доходов.

Дмитрий Дубилет также прокомментировал средние зарплаты министров. В частности, глава украинского правительства Гончарук за 4 отработанных месяца заработал 61 тысячу гривен, а зарплата министра культуры Владимира Бородянского составляет 37,8 тысячи гривен.

Что известно о "заоблачных" зарплатах чиновников?Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты – такую ​​информацию в начале января распространяли СМИ и подтверждали декларации чиновников. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.