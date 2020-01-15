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      Ігор більше не буде: уряд щомісяця публікуватиме доходи міністрів на своєму сайті

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      Уряд щомісяця публікуватиме доходи міністрів / kmu.gov.ua

      У Кабміні заявили про намір публікувати інформацію про доходи міністрів на своєму сайті. Українці зможуть бачити, скільки чиновники заробили кожного місяця.

      Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду, повідомив міністр уряду Дмитро Дубілет.

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      На сайті Кабінету Міністрів буде щомісяця публікуватись дохід, який отримують міністри, їхні заступники. Щоб не було цієї гри, коли ЗМІ запитали, ми відповіли, і вирує постійно дискусія,
      – заявив Дубілет.

      Міністр також додав, що з'являться показники ефективності роботи міністрів. Саме від їх виконання і залежатиме рівень доходів.

      Дмитро Дубілет також прокоментував середні зарплати міністрів. Зокрема, голова українського уряду Гончарук за 4 відпрацьованих місяці заробив 61 тисячу гривень, а зарплата міністра культури Володимира Бородянського складає 37,8 тисячі гривень.

      Що відомо про "захмарні" зарплати чиновників? Керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати – таку інформацію на початку січня поширювали ЗМІ та підтверджували декларації чиновників. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Зарплата Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України
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