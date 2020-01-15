Середня зарплата міністрів значно менша від грудневої, – Дубілет

В уряді повідомили розмір середньої зарплати у міністрів та голови уряду за 4 відпрацьовані місяці. Зокрема, середня зарплата прем'єр-міністра Олексія Гончарука становить 61 тисячу гривень.

Про зарплати чиновників розповів міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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Він прокоментував інформацію про "сотні тисяч гривень", які міністри отримали у грудні. За словами Дубілета, це пов'язано із виплатою надбавок, премій та заборгованостей із зарплати за попередні місяці.

Якщо подивитися, яка середня сума зарплати вийшла за декілька місяців, то сума для України велика. Ми усвідомлюємо, що це вище, ніж середній дохід по Україні. Однак їй ще далеко до зарплат деяких інших державних підприємств,

– повідомив Дубілет.

За його словами, середня зарплата прем'єр-міністра Олексія Гончарука складає 61 тисячу гривень А міністра культури Володимира Бородянського – 37,8 тисячі гривень, хоча у грудні він отримав 91 тисячу гривень.

Дубілет повідомив, що його зарплата значно менша. Адже він не отримує жодних надбавок, бо відмовся від них.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів та їхніх заступників тим, що теперішньому складу уряду вдалося припинити "ганебну практику тіньових схем та відкатів".

Про які "захмарні" зарплати йде мова?Керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати – таку інформацію на початку січня поширювали ЗМІ та підтверджували декларації чиновників. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.