19:18
15 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська
      Вєсті Кремля
      21:59, 14 січня
      Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
      Вєсті.UA
      19:49, 14 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Середня зарплата міністрів значно менша від грудневої, – Дубілет

      258 Читать новость на русском
      В уряді прокоментували зарплати міністрів / epravda.com.ua

      В уряді повідомили розмір середньої зарплати у міністрів та голови уряду за 4 відпрацьовані місяці. Зокрема, середня зарплата прем'єр-міністра Олексія Гончарука становить 61 тисячу гривень.

      Про зарплати чиновників розповів міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

      Зверніть увагу: Разумков прокоментував заяви про "шалені премії" в Кабміні та підвищені зарплати нардепів

      Він прокоментував інформацію про "сотні тисяч гривень", які міністри отримали у грудні. За словами Дубілета, це пов'язано із виплатою надбавок, премій та заборгованостей із зарплати за попередні місяці.

      Якщо подивитися, яка середня сума зарплати вийшла за декілька місяців, то сума для України велика. Ми усвідомлюємо, що це вище, ніж середній дохід по Україні. Однак їй ще далеко до зарплат деяких інших державних підприємств, 
      – повідомив Дубілет.

      За його словами, середня зарплата прем'єр-міністра Олексія Гончарука складає 61 тисячу гривень А міністра культури Володимира Бородянського – 37,8 тисячі гривень, хоча у грудні він отримав 91 тисячу гривень.

      Дубілет повідомив, що його зарплата значно менша. Адже він не отримує жодних надбавок, бо відмовся від них.

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів та їхніх заступників тим, що теперішньому складу уряду вдалося припинити "ганебну практику тіньових схем та відкатів".

      Про які "захмарні" зарплати йде мова?Керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати – таку інформацію на початку січня поширювали ЗМІ та підтверджували декларації чиновників. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

      Коли в Україні випаде сніг: прогноз
      сьогодні
      12736
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Зарплата Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Володимир Бородянський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 На побегушках у Путина: почему Кремль отправил Медведева на скамейку запасных
      Олександр Баунов 134
      сьогодні , 17:00 Будущее наступит раньше: что задумал Путин
      СерпомПо 3391
      сьогодні , 15:16 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      6325
      13 січня , 12:04 Стрімер із Тернополя виграв турнір з призовим фондом 1 000 000 гривень
      1023
      сьогодні , 16:30 Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
      Юлія Турелик 1161
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук