Средняя зарплата министров значительно меньше декабрьской, – Дубилет

В правительстве сообщили размер средней зарплаты министров и главы правительства за 4 отработанных месяца. В частности, средняя зарплата премьер-министра Алексея Гончарука составляет 61 тысячу гривен.

О зарплатах чиновников рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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Он прокомментировал информацию о "сотнях тысяч гривен", которые министры получили в декабре. По словам Дубилета, это связано с выплатой надбавок, премий и задолженностей по зарплате за предыдущие месяцы.

Если посмотреть, какая средняя сумма зарплаты вышла за несколько месяцев, то сумма для Украины большая. Мы осознаем, что это выше, чем средний доход по Украине. Однако ей еще далеко до зарплат других государственных предприятий,

– сообщил Дубилет.

По его словам, средняя зарплата премьер-министра Алексея Гончарука составляет 61 тысячу гривен А министра культуры Владимира Бородянского – 37,8 тысячи гривен, хотя в декабре он получил 91 тысячу гривен.

Дубилет сообщил, что его зарплата значительно меньше. Ведь он не получает никаких надбавок, так как отказался от них.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил высокие зарплаты министров и их заместителей тем, что нынешнему составу правительства удалось прекратить "позорную практику теневых схем и откатов".

О каких "заоблачных" зарплатах идет речь?Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты – такую ​​информацию в начале января распространяли СМИ и подтверждали декларации чиновников. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.