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      Рекордні зарплати: скільки керівники Мінкульту заробили у грудні

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      Керівники Мінкультури отримали сотні тисяч гривень зарплати у грудні / radiosvoboda

      Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники у грудні задекларували рекордні зарплати. Їхній сукупний заробіток за останній місяць 2019 року становить понад 2 мільйони гривень.

      Про це свідчать дані в деклараціях чиновників.

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      Що відомо про зарплати керівників Міністерства культури

      • Відповідно до декларації, міністр Володимир Бородянський отримав 112 тисяч 904 гривень.
      • Перший заступник міністра Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч 72 гривні. 16 грудня – 157 тисяч 51 гривні, а 27 грудня – 248 тисяч 21 гривню.
      • Заступниця міністра Ірина Подоляк задекларувала 394 тисяч 710 гривень доходу. 16 грудня вона отримала 154 тисяч 232 гривень, 27 грудня – ще 240 тисяч 478 гривень.
      • Заступник міністра Володимир Шумілін 16 грудня отримав 154 тисяч 233 гривні. 
      • Ще один заступник Олексій Сівірін заробив 366 тисяч 68 гривень: 16 грудня – 151 тисяча 51 гривню, а 27 грудня – ще 215 тисяч 17 гривень.
      • Заступниця міністра Світлана Фоменко 27 грудня отримала 139 тисяч 303 гривні зарплати. 
      • Державному секретареві Мінкульту Ростиславу Карандєєву у грудні виплатили 497 тисяч 709 гривень зарплати двома траншами: 99 тисяч 589 гривень 13 грудня і 398 тисяч 120 гривень 30 грудня
      • Інший держсекретар Мінкульту Артем Біденко не декларував за грудень суттєві зміни майнового стану. Це означає, що або його аванс та зарплата не перевищують 101 тисячу гривень, які є обов’язковими для декларування, або він заповнить декларацію пізніше. 

      Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень. Сам Милованов стверджує, що за місяць заробив трохи більше, ніж 31 тисячу гривень.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту Зарплата Подоляк Ірина Ігорівна
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