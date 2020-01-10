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      Філарет відкликав свій підпис під постановами про створення ПЦУ

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      Філарет відкликав свій підпис під документом про створення ПЦУ / rbc.ua

      Глава ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив про відкликання підпису під постановою Об’єднавчого собору. Документ у грудні 2018 року передбачив ліквідацію Київського патріархату та створення Православної церкви України (ПЦУ).

      Про це йдеться у зверненні Філарета до міністра культури Володимира Бородянського, опублікованому у фейсбуці.

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      Філарет пояснив, що відповідна постанова була скасована у червні 2019 року. Але в міністерстві культури відмовляються зареєструвати новий документ. Саме через це він вирішив відкликати свій підпис.

      Відтак надалі підпис Патріарха Київського і всієї Руси – України Філарета під постановою, так званого, Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року надалі прошу вважати недійсним,
      – написав Філарет.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Міністерство культури України Володимир Бородянський Філарет Релігія Православна церква України
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