20:35
3 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Дух Януковича в Дубінському. Труханов спалився
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Епіфаній розповів, як Філарет допоміг створити ПЦУ та отримати Томос

      1781 Читать новость на русском
      Епіфаній зробив нову заяву про Філарета / Колаж 24 каналу

      Патріарх Філарет є архієреєм Православної церкви України, але перебуває в стані самоізоляції. Проте саме він прийняв рішення про створення Київської митрополії ПЦУ, після чого церква отримала Томос про автокефалію.

      Таку заяву зробив предстоятель Української православної церкви, митрополит Епіфаній, пише "Радіо Свобода". 

      ЦІкаво: Митрополит Епіфаній: Конфлікт з Філаретом відбувся відразу після вручення Томоса

      Рішення щодо статусу митрополії і визнання з боку Константинополя було ухвалене саме Філаретом. Якби він тоді не погодився на такий статус, то відповідно не було б Об’єднавчого собору, ми не отримали б і Томосу. Але він підписав відповідні документи, провів помісний собор Київського патріархату, який розпустив всі структури,
      – наголосив Епіфаній.

      Митрополит переконує, що усі структури УПЦ Київського патріархату вже "повністю ліквідовані". Тепер її парафії та віряни входять до складу ПЦУ.

      "Говорити про існування окремої структури Київського патріархату немає потреби. Ні юридично, ні фактично цієї церкви вже немає, тому що вона лягла в основу єдиної визнаної помісної православної церкви", – пояснив він.

      Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ:

      • Патріарх Філарет не погоджується з уставами ПЦУ та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.
      • А влітку 2019 року Філарет узагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Учасники цих зборів також відкинули Томос, аргументуючи це тим, що документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.
      • Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".
      • Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.
      • Окрім того, Синод ПЦУ також надав Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель у Києві на вулиці Пушкінській, 36 та довічне право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.

      Хто має очолювати Православну церкву України
      Хто має очолювати Православну церкву України / інфографіка 24 каналу

      В екснардепа Гаврилюка знайшли великий будинок у Карпатах: фото, відео
      сьогодні
      9306
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт у ПЦУ Релігія Православна церква України Епіфаній Філарет Томос
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 Шість найбільш очікуваних книжок 2020 року
      Євгенія Мазур 105
      сьогодні , 18:19 Найбезпечніші авіакомпанії світу у 2020 році: рейтинг
      Анастасія Зазуляк 1110
      сьогодні , 18:00 Прем'єри січня: 6 вражаючих фільмів, які обов'язково треба переглянути
      Марта Вересюк 687
      сьогодні , 17:30 Радянська ментальність українського футболу: чи має держава підтримувати цей спорт?
      Станіслав Безушко 320
      сьогодні , 17:00 Новорічні привітання Зеленського і Порошенка: що не так з реакцією українців
      Олександр Доній 1884
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук