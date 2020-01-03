Епіфаній розповів, як Філарет допоміг створити ПЦУ та отримати Томос

Патріарх Філарет є архієреєм Православної церкви України, але перебуває в стані самоізоляції. Проте саме він прийняв рішення про створення Київської митрополії ПЦУ, після чого церква отримала Томос про автокефалію.

Таку заяву зробив предстоятель Української православної церкви, митрополит Епіфаній, пише "Радіо Свобода".

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Рішення щодо статусу митрополії і визнання з боку Константинополя було ухвалене саме Філаретом. Якби він тоді не погодився на такий статус, то відповідно не було б Об’єднавчого собору, ми не отримали б і Томосу. Але він підписав відповідні документи, провів помісний собор Київського патріархату, який розпустив всі структури,

– наголосив Епіфаній.

Митрополит переконує, що усі структури УПЦ Київського патріархату вже "повністю ліквідовані". Тепер її парафії та віряни входять до складу ПЦУ.

"Говорити про існування окремої структури Київського патріархату немає потреби. Ні юридично, ні фактично цієї церкви вже немає, тому що вона лягла в основу єдиної визнаної помісної православної церкви", – пояснив він.

Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ:

Патріарх Філарет не погоджується з уставами ПЦУ та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

А влітку 2019 року Філарет узагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Учасники цих зборів також відкинули Томос, аргументуючи це тим, що документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".

Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.

Окрім того, Синод ПЦУ також надав Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель у Києві на вулиці Пушкінській, 36 та довічне право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.



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