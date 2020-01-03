Епифаний рассказал, как Филарет помог создать ПЦУ и получить Томос

Патриарх Филарет является архиереем Православной церкви Украины, но находится в состоянии самоизоляции. Однако именно он принял решение о создании Киевской митрополии ПЦУ, после чего церковь получила Томос об автокефалии.

Такое заявление сделал предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Епифаний, пишет "Радио Свобода".

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Решение о статусе митрополии и признании со стороны Константинополя было принято именно Филаретом. Если бы он тогда не согласился на такой статус, то соответственно не было бы Объединительного собора, мы не получили бы и Томос. Но он подписал соответствующие документы, провел поместный собор Киевского патриархата, который распустил все структуры,

– подчеркнул Епифаний.

Митрополит убеждает, что все структуры УПЦ Киевского патриархата уже "полностью ликвидированы". Теперь ее приходы и верующие входят в состав ПЦУ.

"Говорить о существовании отдельной структуры Киевского патриархата нет нужды. Ни юридически, ни фактически этой церкви уже нет, потому что она легла в основу единой признанной поместной православной церкви", – пояснил он.

Что известно о конфликте ПЦУ с Филаретом:

Патриарх Филарет не согласен с уставами ПЦУ и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что новосозданной ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний будет лишь представлять церковь за рубежом.

А летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Участники этих сборов также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.

Кроме того, Синод ПЦУ также предоставил Филарету право пожизненного проживания в комплексе зданий в Киеве на улице Пушкинской, 36 и пожизненное право на совершения богослужений во Владимирском соборе.



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