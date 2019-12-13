Митрополит Епифаний: Конфликт с Филаретом случился сразу после вручения Томоса

Конфликт между почетным Патриархом Филаретом и Православной церковью Украины состоялся сразу после получения Томоса. Так, священнослужитель начал выражать мысли, противоречащие общим взглядам и позициям ПЦУ.

На Объединительном соборе во время выборов предстоятеля Филарет также озвучил свое желание возглавить ПЦУ, хотя подписал документ, что не будет претендовать на эту должность. Об этом в интервью ТСН рассказал глава ПЦУ митрополит Епифаний.

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"На переговорах с представителями Вселенского Патриархата он самостоятельно на имя Патриарха Варфоломея подписал документ, в котором четко показал, что он не будет претендовать в будущем на любую руководящую должность. Он будет первым членом Священного Синода, действующим архиереем ПЦУ, но во время Собора перед голосованием он заявил: "Почему мне нельзя выдвигать свою кандидатуру на пост Предстоятеля ПЦУ?" – рассказал Епифаний.

По его словам, Филарету изначально предлагали занять достойное место, как морального авторитета украинской нации.

Но он выбрал другой путь – путь противостояния, который его довел до того состояния, в котором он сейчас находится. Но мы поступаем по отношению к нему с христианской любовью. Мы хотим, чтобы он вместе с нами развивал уже признанную поместную ПЦУ,

– добавил предстоятель ПЦУ.

Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ:

Патриарх Филарет не согласен с уставами ПЦУ и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что новосозданной ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний только представлять церковь за рубежом.

А летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Участники этого собрания также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.

Кроме того, Синод ПЦУ также предоставил Филарету право для пожизненного проживания в комплексе зданий в Киеве на улице Пушкинской, 36 и пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.



Кто должен возглавлять Православную церковь Украины / инфографика 24 канала