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      Митрополит Епіфаній: Конфлікт з Філаретом відбувся відразу після вручення Томоса

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      Митрополит Епіфаній / Getty images

      Конфлікт між почесним Патріархом Філаретом і Православною церквою України відбувся відразу після отримання Томосу. Так, священнослужитель почав висловлювати думки, що суперечили загальним поглядам і позиціям ПЦУ.

      На Об’єднавчому соборі під час виборів предстоятеля Філарет також озвучив своє бажання очолити ПЦУ, хоча раніше підписав документ, що не претендуватиме на цю посаду. Про це в інтерв’ю ТСН розповів глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

      До теми: Філарет став рукою Кремля у боротьбі проти ПЦУ, – Епіфаній

      "На перемовинах із представниками Вселенського Патріархату він самостійно на ім’я Патріарха Варфоломія підписав документ, у якому чітко засвідчив, що він не буде претендувати у майбутньому на будь-яку керівну посаду. Він буде першим членом Священного Синоду, діючим архієреєм ПЦУ, але під час Собору перед голосуванням він заявив: "Чому мені не можна висувати свою кандидатуру на посаду Предстоятеля ПЦУ?" – розповів Епіфаній.

      За його словами, Філарету від самого початку пропонували посісти достойне місце, як морального авторитета української нації.

      Але він обрав інший шлях – шлях протистояння, який його довів до того стану, у якому він зараз перебуває. Але ми вчиняємо стосовно нього з християнською любов’ю. Ми хочемо, щоб він разом з нами розбудовував вже визнану помісну ПЦУ,
      – додав предстоятель ПЦУ.

      Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ:

      • Патріарх Філарет не погоджується з уставами ПЦУ та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.
      • А влітку 2019 року Філарет узагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Учасники цих зборів також відкинули Томос, аргументуючи це тим, що документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.
      • Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".
      • Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.
      • Окрім того, Синод ПЦУ також надав Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель у Києві на вулиці Пушкінській, 36 та довічне право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.

      Хто має очолити ПЦУ
      Хто має очолювати Православну церкву України/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Епіфаній Філарет
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