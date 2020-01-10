Филарет отозвал свою подпись под постановлениями о создании ПЦУ

Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Объединительного собора. Документ в декабре 2018 года предвидел ликвидацию Киевского патриархата и создание Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом говорится в обращении Филарета к министру культуры Владимиру Бородянскому, опубликованном в фейсбуке.

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Филарет объяснил, что соответствующее постановление было отменено в июне 2019 года. Но в министерстве культуры отказываются зарегистрировать новый документ. Именно поэтому он решил отозвать свою подпись.

Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси – Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года в дальнейшем прошу считать недействительным,

– написал Филарет.