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      Филарет отозвал свою подпись под постановлениями о создании ПЦУ

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      Филарет отозвал свою подпись под документом о создании ПЦУ / rbc.ua

      Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Объединительного собора. Документ в декабре 2018 года предвидел ликвидацию Киевского патриархата и создание Православной церкви Украины (ПЦУ).

      Об этом говорится в обращении Филарета к министру культуры Владимиру Бородянскому, опубликованном в фейсбуке.

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      Филарет объяснил, что соответствующее постановление было отменено в июне 2019 года. Но в министерстве культуры отказываются зарегистрировать новый документ. Именно поэтому он решил отозвать свою подпись.

      Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси – Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года в дальнейшем прошу считать недействительным,
      – написал Филарет.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Бородянский Министерство культуры Украины Православная церковь Украины Религия Филарет
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