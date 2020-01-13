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      Рекордные зарплаты: сколько руководители Минкульта заработали в декабре

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      Руководители Минкультуры получили сотни тысяч гривен зарплаты в декабре / radiosvoboda

      Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители в декабре задекларировали рекордные зарплаты. Их совокупный заработок за последний месяц 2019 года составляет свыше 2 миллионов гривен.

      Об этом свидетельствуют данные в декларациях чиновников.

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      Что известно о зарплатах руководителей Министерства культуры

      • Согласно декларации, министр Владимир Бородянский получил 112 тысяч 904 гривны.
      • Первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил 405 тысяч 72 гривны. 16 декабря – 157 тысяч 51 гривну, а 27 декабря – 248 тысяч 21 гривну.
      • Заместитель министра Ирина Подоляк задекларировала 394 тысячи 710 гривен дохода. 16 декабря она получила 154 тысячи 232 гривны, 27 декабря – еще 240 тысяч 478 гривен.
      • Заместитель министра Владимир Шумилин 16 декабря получил 154 тысячи 233 гривны.
      • Еще один заместитель Алексей Сивирин заработал 366 тысяч 68 гривен: 16 декабря – 151 тысячу 51 гривну, а 27 декабря – еще 215 тысяч 17 гривен.
      • Заместитель министра Светлана Фоменко 27 декабря получила 139 тысяч 303 гривны зарплаты.
      • Государственному секретарю Минкульта Ростиславу Карандееву в декабре выплатили 497 тысяч 709 гривен зарплаты двумя траншами: 99 тысяч 589 гривен 13 декабря и 398 тысяч 120 гривен 30 декабря.
      • Другой госсекретарь Минкульта Артем Биденко не декларировал за декабрь существенные изменения имущественного положения. Это означает, что либо его аванс и зарплата не превышают 101 тысячу гривен, которые являются обязательными для декларирования, либо он заполнит декларацию позже.

      Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1 630% премии, то есть 236 тысяч гривен. Сам Милованов утверждает, что за месяц заработал чуть больше, чем 31 тысячу гривен.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Бородянский Зарплата Министерство культуры, молодежи и спорта Подоляк Ирина Игоревна
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