Рекордные зарплаты: сколько руководители Минкульта заработали в декабре

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители в декабре задекларировали рекордные зарплаты. Их совокупный заработок за последний месяц 2019 года составляет свыше 2 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные в декларациях чиновников.

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Что известно о зарплатах руководителей Министерства культуры

Согласно декларации, министр Владимир Бородянский получил 112 тысяч 904 гривны.

получил 112 тысяч 904 гривны. Первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил 405 тысяч 72 гривны. 16 декабря – 157 тысяч 51 гривну, а 27 декабря – 248 тысяч 21 гривну.

получил 405 тысяч 72 гривны. 16 декабря – 157 тысяч 51 гривну, а 27 декабря – 248 тысяч 21 гривну. Заместитель министра Ирина Подоляк задекларировала 394 тысячи 710 гривен дохода. 16 декабря она получила 154 тысячи 232 гривны, 27 декабря – еще 240 тысяч 478 гривен.

задекларировала 394 тысячи 710 гривен дохода. 16 декабря она получила 154 тысячи 232 гривны, 27 декабря – еще 240 тысяч 478 гривен. Заместитель министра Владимир Шумилин 16 декабря получил 154 тысячи 233 гривны.

16 декабря получил 154 тысячи 233 гривны. Еще один заместитель Алексей Сивирин заработал 366 тысяч 68 гривен: 16 декабря – 151 тысячу 51 гривну, а 27 декабря – еще 215 тысяч 17 гривен.

заработал 366 тысяч 68 гривен: 16 декабря – 151 тысячу 51 гривну, а 27 декабря – еще 215 тысяч 17 гривен. Заместитель министра Светлана Фоменко 27 декабря получила 139 тысяч 303 гривны зарплаты.

27 декабря получила 139 тысяч 303 гривны зарплаты. Государственному секретарю Минкульта Ростиславу Карандееву в декабре выплатили 497 тысяч 709 гривен зарплаты двумя траншами: 99 тысяч 589 гривен 13 декабря и 398 тысяч 120 гривен 30 декабря.

в декабре выплатили 497 тысяч 709 гривен зарплаты двумя траншами: 99 тысяч 589 гривен 13 декабря и 398 тысяч 120 гривен 30 декабря. Другой госсекретарь Минкульта Артем Биденко не декларировал за декабрь существенные изменения имущественного положения. Это означает, что либо его аванс и зарплата не превышают 101 тысячу гривен, которые являются обязательными для декларирования, либо он заполнит декларацию позже.

Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1 630% премии, то есть 236 тысяч гривен. Сам Милованов утверждает, что за месяц заработал чуть больше, чем 31 тысячу гривен.