Резонансні вбивства у Києві: на яких етапах розслідування гучних смертей

Українська столиця не може похизуватися безпекою, протягом останніх років тут скоїли чимало публічних злочинів, зокрема й вбивств. 24 канал згадує найгучніші з них.

Останніми роками на вулицях столиці відбуваються жахливі речі – кілери просто на очах перехожих виконують свою криваву роботу. Вбивство донецького лікаря, який переїхав до Києва, Андрія Сотника стало черговим шокуючим випадком.

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Як розслідуються подібні резонансні злочини, розбирався журналіст 24 каналу.

Згадаємо зухвале вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета, нещодавній постріл снайпера у 3-річного сина депутата Соболєва чи розправу над українською ветеранкою війни Аміною Окуєвою.

Кого з кілерів вже знайшли?

Вбивство Павла Шеремета

Білоруський журналіст загинув 20 липня 2016 року у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку, машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, навпроти ресторану McDonald's.

Павло Шеремет / Фото: УНІАН

Ця машина належала керівниці Української правди Олені Притулі, але її в машині не було. Згодом стало відомо, що, ймовірно, вибух стався через саморобний вибуховий пристрій, який скоріше за все, керувався дистанційно. Для вбивства використали елементи протипіхотної міни МОН-50, таку ж пізніше знайшли в одного з підозрюваних.

Версії вбивства:

Професійна діяльність Неприязнь у відносинах або особисті мотиви Російський слід (дестабілізація ситуації в Україні) Замах на Олену Притулу

Замовників й виконавців цього злочину наразі не знайшли. Проте підозрюють в організації вбивства декількох людей – всі учасники бойових дій. Один з них це Андрій Антоненко, поет, музикант та ветеран війни. Відомий також як Riffmaster.

Андрій Антоненко / Фото: Громадське

За версією правоохоронців, йому допомагали також ветеранки війни Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

Основним мотивом убивства журналіста, за цією версію, вважається спроба дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.

Організатором злочину вважають Антоненка, який "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси … щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань … вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство", – йдеться у матеріалах справи.

Про замовників злочину слідство не повідомляло.

Варто зазначити, що у суспільстві, особливо серед тих, хто причетний до оборони України на її сході, не вірять у цю версію вбивства Шеремета. Дехто каже, що слідчі органи просто зіштовхують чужу провину на цих людей й намагаються "згодувати" це суспільству.

Раніше іншу версію висловили журналісти-розслідувачі Слідство.Інфо. Вони припускають, що до вбивства Павла Шеремета причетні силові органи України.

Аміна Окуєва

Аміна була українкою з чеченськими й польськими коренями, народилась в Одесі. Учасниця подій Революції гідності та війни на сході України у складі батальйону Київ-2. Народний герой України.

Аміна Окуєва / Фото: Укрінформ

Аміна загинула 30 жовтня 2017 року неподалік села Глеваха у Київській області внаслідок отриманих поранень. Під час диверсійного нападу автомобіль, у якому вона знаходилися з чоловіком, було обстріляно на залізничному переїзді. Адам Осмаєв отримав поранення, проте вижив. За його словами, обстріл автомобіля тривав кілька секунд.

Це була класична засідка. У затишному місці, на повороті. Стрілянина з автомату почалася раптово. Я відразу по газах. Аміна поруч зі мною сиділа. Обстріл йшов з правого боку, він буквально кілька секунд тривав, поки я не пішов із зони обстрілу. Але за ці кілька секунд, на жаль, у неї поцілили,

– розповів Осмаєв.

Вбивство Аміни було скоєно з рідкісної для України зброї – автомата чеської армії калібру 7,62х39 мм, його було виявлено за 600 метрів від місця вбивства.

В МВС розглядають дві основні версії вбивства:

Російський слід Окуєву замовили чеченські військові

Варто зауважити, що це був не перший замах на життя Окуєвої та її чоловіка.

12 січня 2020 року прокуратурою спільно з поліцією в Київській області затримано групу кілерів, серед яких був організатор вбивства Аміни Окуєвої. Ним виявився Ігор Редькін, громадянин України 1964 року народження. ДНК затриманого збіглося з ДНК на кинутій на місці злочину зброї. Слідчі дії продовжуються.

Замах на депутата Соболєва

Ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

За версією слідства, це було замовне вбивство, кілери цілились у депутата Соболєва. Другого грудня правоохоронцям вдалося затримати імовірних нападників – Андрія Лаврегу та Євгена Семенова. Підозрюваним немає навіть 20 років, вони брали участь у війні на Донбасі. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення

Син депутата Соболєва / скріншот

Андрій Лаврега та Євген Семенов / колаж 24 каналу

У поліції ж кажуть, що основною версією вбивства дитини є фінансово-економічна діяльність батька вбитого хлопчика. Слідство розглядає також дві інші версії: сімейно-побутові проблеми або минула та нинішня діяльність батька загиблого.

Олесь Бузина

Повідомлення про загибель Олеся Бузини, скандального публіциста та українофоба, з'явилися 16 квітня 2015 року. Його застрелили чотирма пострілами біля під'їзду власного дому в Києві на Дегтярівській вулиці.

Фото Олеся Бузини на його могилі / скріншот з російського сайту Царьград

Як і у справі Шеремета, правоохоронці запідозрили у скоєні вбивства учасників бойових дій – Андрія Медведька та Дениса Поліщука. Але і ця версія не була сприйнята суспільством. За порятунок ветеранів війни з Росією навіть виник цілий рух.

Про інші версії слідства наразі нічого не відомо.

Агітаційна листівка на підримку А. Медведька й Д. Поліщука / Фото: Facebook

Вбивство російського депутата Дениса Вороненкова

Він був членом фракції Комуністичної партії Російської Федерації.. 20 березня 2014 року разом із 443 депутатами Державної думи Росії голосував за анексію Криму. У жовтні 2016 року разом із дружиною-депутатом Держдуми Марією Ігенбергс-Максаковою переїхав до України, а 6 грудня 2016 року отримав громадянство України.

Пізніше в інтерв'ю заявив, що був змушений голосувати за анексію Криму під страхом за свою родину і що депутатам Думи було дане розпорядження з погрозою підтримати Путіна.

Убитий трьома пострілами у живіт та голову 23 березня 2017 року близько 11:30 у Києві на перехресті бульвару Тараса Шевченка та Пушкінської вулиці.

Денис Вороненков / Фото: Новая Газета

Убивця екс-депутата — кримчанин, уродженець Севастополя, 28-річний громадянин України Павло Паршов, який проживав у Дніпрі.

Чоловік служив у батальйоні "Донбас" й був добровольцем. Існує версія, що його завербували російські спецслужби. Також є альтернативна точка зору – товариші по службі Паршова впевнені, що він не був завербований і що вбивство Вороненкова - його особиста помста з ідеологічних мотивів.

У нього не було проросійських поглядів. Мені здається, його могли переконати, заплатили багато, так як він останнім часом був без роботи і доходів. Може, йому сказали: ось кацап, зрадник, голосував за анексію Криму. А у нього ж в Криму батько, тому для нього це окрема болюча тема,

– сказав один із товаришів кілера.

У перестрілці з охоронцем Вороненкова, Паршова було поранено й він помер у лікарні.

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