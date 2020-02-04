Резонансные убийства в Киеве: на каких этапах расследования громких смертей

Украинская столица не может похвастаться безопасностью, в течение последних лет здесь совершили немало публичных преступлений, в частности убийств. 24 канал вспоминает самые громкие из них.

В последние годы на улицах столицы происходят ужасные вещи – киллеры прямо на глазах прохожих выполняют свою кровавую работу. Убийство донецкого врача, который переехал в Киев, Андрея Сотника, стало очередным шокирующим случаем.

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Как расследуются подобные резонансные преступления, разбирался журналист 24 канала.

Вспомним дерзкое убийство белорусского журналиста Павла Шеремета, недавний выстрел снайпера в 3-летнего сына депутата Соболева или расправу над украинской ветеранкой войны Аминой Окуевой.

Кого из киллеров уже нашли?

Убийство Павла Шеремета

Белорусский журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве, в результате взрыва автомобиля в 7:45 утра, машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, напротив ресторана McDonald's.



Павел Шеремет / Фото: УНИАН

Эта машина принадлежала руководительнице Украинской правды Елене Притуле, но ее в машине не было. Впоследствии стало известно, что, вероятно, взрыв произошел из-за самодельного взрывного устройства, которое, скорее всего, управлялось дистанционно. Для убийства использовали элементы противопехотной мины МОН-50, такую же позже нашли у одного из подозреваемых.

Версии убийства:

Профессиональная деятельность Неприязнь в отношениях или личные мотивы Российский след (дестабилизация ситуации в Украине) Покушение на Елену Притулу

Заказчиков и исполнителей этого преступления пока не нашли. Однако подозревают в организации убийства нескольких людей – все участники боевых действий. Один из них это Андрей Антоненко, поэт, музыкант и ветеран войны. Известен также как Riffmaster.



Андрей Антоненко / Фото: Громадское

По версии правоохранителей, ему помогали ветеранки войны Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Основным мотивом убийства журналиста, по этой версии, считается попытка дестабилизации социально-политической ситуации в стране.

Организатором преступления считают Антоненко, который "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы... чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство", – говорится в материалах дела.

Заказчиков преступления следствие не сообщало.

Стоит отметить, что в обществе, особенно среди тех, кто причастен к обороне Украины на ее востоке, не верят в эту версию убийства Шеремета. Кое-кто говорит, что следственные органы просто сталкивают чужую вину на этих людей и пытаются "скормить" это обществу.

Ранее другую версию высказали журналисты-расследователи Слидство.Инфо. Они предполагают, что к убийству Павла Шеремета причастны силовые органы Украины.

Амина Окуева

Амина была украинкой с чеченскими и польскими корнями, родилась в Одессе. Участница событий Революции Достоинства и войны на востоке Украины в составе батальона Киев-2. Народный герой Украины.



Амина Окуева / Фото: Укринформ

Амина погибла 30 октября 2017 года возле села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором она находились с мужем, был обстрелян на железнодорожном переезде. Адам Осмаев получил ранения, однако выжил. По его словам, обстрел автомобиля длился несколько секунд.

Это была классическая засада. В укромном месте, на повороте. Стрельба из автомата началась внезапно. Я сразу по газам. Амина рядом со мной сидела. Обстрел шел с правой стороны, он буквально несколько секунд длился, пока я не ушел из зоны обстрела. Но за эти несколько секунд, к сожалению, в нее попали,

– рассказал Осмаев.

Убийство Амины было совершено из редкого для Украины оружия – автомата чешской армии калибра 7, 62х39 мм, он был обнаружен в 600 метрах от места убийства.

В МВД рассматривают две основные версии убийства:

Российский след Окуеву заказали чеченские военные

Стоит заметить, что это было не первое покушение на жизнь Окуевой и ее мужа.

12 января 2020 года прокуратурой совместно с полицией в Киевской области задержана группа киллеров, среди которых был организатор убийства Амины Окуевой. Им оказался Игорь Редькин, гражданин Украины 1964 года рождения. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Следственные действия продолжаются.

Покушение на депутата Соболева

Вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

По версии следствия, это было заказное убийство, киллеры целились в депутата Соболева. Второго декабря правоохранителям удалось задержать вероятных напавших – Андрея Лаврегу и Евгения Семенова. Подозреваемым нет даже 20 лет, они участвовали в войне на Донбассе. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение



Сын депутата Соболева / Скриншот



Андрей Лаврега и Евгений Семенов / Коллаж 24 канала

В полиции же говорят, что основной версией убийства ребенка является финансово-экономическая деятельность отца убитого мальчика. Следствие рассматривает также две другие версии: семейно-бытовые проблемы или прошлая и нынешняя деятельность отца погибшего.

Олесь Бузина

Сообщение о гибели Олеся Бузины, скандального публициста и украинофоба, появились 16 апреля 2015 года. Его застрелили четырьмя выстрелами у подъезда собственного дома в Киеве на Дегтяревской улице.



Фото Олеся Бузины на его могиле / скриншот с российского сайта Царьград

Как и в деле Шеремета, правоохранители заподозрили в совершении убийства участников боевых действий – Андрея Медведько и Дениса Полищука. Но и эта версия не была воспринята обществом. За спасение ветеранов войны с Россией даже возникло целое движение.

О других версиях следствия пока ничего не известно.



Агитационная открытка в поддержку А. Медведько и Д. Полищука / Фото: Facebook

Убийство российского депутата Дениса Вороненкова

Он был членом фракции Коммунистической партии Российской Федерации. 20 марта 2014 года вместе с 443 депутатами Государственной думы России голосовал за аннексию Крыма. В октябре 2016 года вместе с женой-депутатом Госдумы Марией Игенбергс-Максаковой переехал в Украину, а 6 декабря 2016 года получил гражданство Украины.

Позже в интервью заявил, что был вынужден голосовать за аннексию Крыма под страхом за свою семью и что депутатам Думы было дано распоряжение с угрозой поддержать Путина.

Убит тремя выстрелами в живот и голову 23 марта 2017 года около 11:30 в Киеве на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской.



Денис Вороненков / Фото: Новая Газета

Убийца экс-депутата – крымчанин, уроженец Севастополя, 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который проживал в Днепре.

Мужчина служил в батальоне "Донбасс" и был добровольцем. Существует версия, что его завербовали российские спецслужбы. Также есть альтернативная точка зрения – сослуживцы Паршова уверены, что он не был завербован и что убийство Вороненкова – его личная месть по идеологическим мотивам.

У него не было пророссийских взглядов. Мне кажется, его могли убедить, заплатили много, так как он в последнее время был без работы и доходов. Может, ему сказали: вот кацап, предатель, голосовал за аннексию Крыма. А у него же в Крыму отец, поэтому для него это кроме всего больная тема,

– сказав один из товарищей киллера.

В перестрелке с охранником Вороненкова Паршов был ранен, позже он умер в больнице.

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