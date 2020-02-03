Депутат от "Слуги народа" рассказал об идее продавать воду в аннексированный Крым

Украинская власть раздумывала над тем, чтобы продавать воду в аннексированный Крым. В России такую идею уже положительно оценили.

Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов журналистам программы "Схемы".

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"Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду в страну в состоянии войны, зарабатывают. То есть они решают свои социальные проблемы за чей-то счет. Может и здесь...", – сказал Аристов.

Он сначала отметил, что речь идет о продаже воды в Россию. Затем добавил, что имеет в виду Крым. На вопрос журналиста о том, чей тогда Крым, Аристов ответил: "Наш, безусловно".

В России такую ​​возможность оценили положительно. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабар.

Разумное заявление. Мы с самого начала говорили, что мы готовы платить за эту воду. Еще тогда, когда они перекрыли Большой Крымский канал. Однако никакие доводы не воспринимались,

– отметил Джабар.

Он также заверил, что воду Украине нужно продавать, ведь на подконтрольной Украине территории якобы поднимаются грунтовые воды, а это вредит сельскому хозяйству страны.

Член того же комитета Сергей Цеков отметил, что Россия не готова платить любую цену и "не будет идти на поклон к Украине".

Что известно о ситуации с водой в Крыму?Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал. Он соединяет главное русло Днепра с полуостровом. Однако после аннексии полуострова поставки прекращены.



Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Украинская власть отметила, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим, ведь засуха уничтожила большую часть полуострова.