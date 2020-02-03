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      Депутат от "Слуги народа" рассказал об идее продавать воду в аннексированный Крым

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      Депутат от "Слуги народа" рассказал об идее продавать воду в аннексированный Крым / Rating.com

      Украинская власть раздумывала над тем, чтобы продавать воду в аннексированный Крым. В России такую идею уже положительно оценили.

      Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов журналистам программы "Схемы".

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      "Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду в страну в состоянии войны, зарабатывают. То есть они решают свои социальные проблемы за чей-то счет. Может и здесь...", – сказал Аристов.

      Он сначала отметил, что речь идет о продаже воды в Россию. Затем добавил, что имеет в виду Крым. На вопрос журналиста о том, чей тогда Крым, Аристов ответил: "Наш, безусловно".

      В России такую ​​возможность оценили положительно. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабар.

      Разумное заявление. Мы с самого начала говорили, что мы готовы платить за эту воду. Еще тогда, когда они перекрыли Большой Крымский канал. Однако никакие доводы не воспринимались,
      – отметил Джабар.

      Он также заверил, что воду Украине нужно продавать, ведь на подконтрольной Украине территории якобы поднимаются грунтовые воды, а это вредит сельскому хозяйству страны.

      Член того же комитета Сергей Цеков отметил, что Россия не готова платить любую цену и "не будет идти на поклон к Украине".

      Что известно о ситуации с водой в Крыму?Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал. Он соединяет главное русло Днепра с полуостровом. Однако после аннексии полуострова поставки прекращены.

      Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Украинская власть отметила, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим, ведь засуха уничтожила большую часть полуострова.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Слуга народа Новости Украины Новости политики Украина – Россия
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