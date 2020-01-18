Все меньше воды: в сети показали грустное видео из оккупированного Крыма

В оккупированном Россией Крыму продолжаются проблемы с водой – ее становится все меньше. Хотя оккупационная власть пытается скрыть проблему, однако в сеть все равно попадают доказательства.

Северо-Крымский канал под оккупированной Керчью обмелел, видео появилось на YouTube-канале Kerch.FM.

Что говорит страна-оккупант: Путин признал проблему с водой в оккупированном Крыму

Хотя в ноябре 2019 года оккупанты решили организовать внутреннекрымскую прокачку воды по каналу, однако это не помогло. Воды становится все меньше.



В оккупированном Крыму продолжаются проблемы с водой

Кроме того, бетонные плиты начали раздвигаться из-за плохого обслуживания русла канала. О том, что недавно воды было больше, свидетельствуют водоросли на столбах и опорах.



Канал также разрушается из-за халатности оккупантов

Северо-Крымский канал под оккупированной Керчью обмелел: видео

Что нужно знать о проблемах с водой в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекратили.

Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасёвка выше Белогорского водохранилища.

Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.

Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными.

Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске. Оккупанты пытаются бурить землю в поисках воды, но пока это приводит лишь к засолению земель.