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      Все меньше воды: в сети показали грустное видео из оккупированного Крыма

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      В сети показали видео экологической беды с оккупированного полуострова / sobytiya.net

      В оккупированном Россией Крыму продолжаются проблемы с водой – ее становится все меньше. Хотя оккупационная власть пытается скрыть проблему, однако в сеть все равно попадают доказательства.

      Северо-Крымский канал под оккупированной Керчью обмелел, видео появилось на YouTube-канале Kerch.FM.

      Что говорит страна-оккупант: Путин признал проблему с водой в оккупированном Крыму

      Хотя в ноябре 2019 года оккупанты решили организовать внутреннекрымскую прокачку воды по каналу, однако это не помогло. Воды становится все меньше.

      Крим проблеми з водою
      В оккупированном Крыму продолжаются проблемы с водой

      Кроме того, бетонные плиты начали раздвигаться из-за плохого обслуживания русла канала. О том, что недавно воды было больше, свидетельствуют водоросли на столбах и опорах.

      Крим проблеми з водою
      Канал также разрушается из-за халатности оккупантов

      Северо-Крымский канал под оккупированной Керчью обмелел: видео

      Что нужно знать о проблемах с водой в оккупированном Крыму

      Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекратили.

      Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске. Оккупанты пытаются бурить землю в поисках воды, но пока это приводит лишь к засолению земель.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Экология Аннексия Крыма
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