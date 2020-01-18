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      Все менше води: у мережі показали сумне відео з окупованого Криму

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      У мережі показали відео екологічної біди з окупованого півострова / sobytiya.net

      В окупованому Росією Криму продовжуються проблеми з водою – її стає все менше. Хоча окупаційна влада намагається приховати проблему, однак до мережі все одно потрапляють докази.

      Північно-кримський канал під окупованою Керчю обмілів, відео з'явилося на YouTube-каналі Kerch.FM.

      Що каже країна-окупант: Путін визнав проблему з водою в окупованому Криму

      Хоча у листопаді 2019 року окупанти вирішили організувати внутрішньокримське прокачування води по каналу, однак це не допомогло. Води стає все менше.

      Крим проблеми з водою
      В окупованому Криму продовжуються проблеми з водою

      Окрім того, бетонні плити почали розсуватися через погане обслуговування русла каналу. Про те, що нещодавно води було більше, свідчать водорості на стовпах та опорах.

      Крим проблеми з водою
      Канал також руйнується через недбалість окупантів

      Півночно-Кримський канал під окупованою Керчю обмілів: відео

      Що треба знати про проблеми із водою в окупованому Криму 

      Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.

      Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську. Окупанти намагаються бурити землю в пошуках води, та наразі це призводить лише до засолення земель.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Екологія Новини Криму
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