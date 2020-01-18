Все менше води: у мережі показали сумне відео з окупованого Криму

В окупованому Росією Криму продовжуються проблеми з водою – її стає все менше. Хоча окупаційна влада намагається приховати проблему, однак до мережі все одно потрапляють докази.

Північно-кримський канал під окупованою Керчю обмілів, відео з'явилося на YouTube-каналі Kerch.FM.

Що каже країна-окупант: Путін визнав проблему з водою в окупованому Криму

Хоча у листопаді 2019 року окупанти вирішили організувати внутрішньокримське прокачування води по каналу, однак це не допомогло. Води стає все менше.



В окупованому Криму продовжуються проблеми з водою

Окрім того, бетонні плити почали розсуватися через погане обслуговування русла каналу. Про те, що нещодавно води було більше, свідчать водорості на стовпах та опорах.



Канал також руйнується через недбалість окупантів

Півночно-Кримський канал під окупованою Керчю обмілів: відео

Що треба знати про проблеми із водою в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.

Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.

– Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища. Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним . Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.

. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води. Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними.

Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську. Окупанти намагаються бурити землю в пошуках води, та наразі це призводить лише до засолення земель.