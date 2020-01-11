Путін визнав проблему з водою в окупованому Криму
Проблемі водопостачання Криму окупаційна влада надає замало уваги. Про це говорив російський президент Володимир Путін під час наради з "чиновниками" окупаційної адміністрації 10 січня.
"Зроблено багато, але ще не все", – цитують Путіна в інформаційному російському агентстві ТАСС.
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Ще потрібно попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над розв'язанням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи не займався,
– заявив Путін.
Путін обурився бездіяльністю "чиновників" окупаційної влади півострова та закликав їх "відгукуватися на запити людей і швидше приймати рішення".
Путіну в око впали ціла низка проблем Криму, головні з яких:
- Низька якість життя.
- Незадовільний стан будинків та вулиць.
- Зношеність інженерних мереж.
У чому суть проблеми з водою в окупованому Криму
Після того, як Росія окупувала Крим, Україна у квітні 2014 року перекрила постачання дніпровської води на півострів.
- Північно-Кримський канал раніше забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. Канал перекрили, адже за цю воду ніхто платити не збирався.
- Як наслідок – у Криму склалася критична ситуація з водопостачанням деяких міст і зі зрошенням земель сільськогосподарського призначення.
- Окупанти намагаються бурити землю в пошуках води, та наразі це призводить лише до засолення земель.
За підрахунками директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України Михайла Ромащенка, власних водних ресурсів Криму вистачить для забезпечення потреб 1 мільйона людей – заледве половини населення півострова.
Біля окупованого Криму у Чорному морі 9 січня Росія провела військові навчання з ракетними стрільбами. За ними особисто спостерігав російський президент Володимир Путін. Українське МЗС відреагувало на візит Путіна до Криму нотою протесту.
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