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      Путін визнав проблему з водою в окупованому Криму

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      Путін насварив "чиновників" Криму за неувагу до водопостачання / censor.net

      Проблемі водопостачання Криму окупаційна влада надає замало уваги. Про це говорив російський президент Володимир Путін під час наради з "чиновниками" окупаційної адміністрації 10 січня.

      "Зроблено багато, але ще не все", – цитують Путіна в інформаційному російському агентстві ТАСС

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      Ще потрібно попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над розв'язанням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи не займався,
      – заявив Путін.

      Путін обурився бездіяльністю "чиновників" окупаційної влади півострова та закликав їх "відгукуватися на запити людей і швидше приймати рішення".

      Путіну в око впали ціла низка проблем Криму, головні з яких:

      • Низька якість життя.
      • Незадовільний стан будинків та вулиць. 
      • Зношеність інженерних мереж. 

      У чому суть проблеми з водою в окупованому Криму

      Після того, як Росія окупувала Крим, Україна у квітні 2014 року перекрила постачання дніпровської води на півострів.

      • Північно-Кримський канал раніше забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. Канал перекрили, адже за цю воду ніхто платити не збирався.
      • Як наслідок – у Криму склалася критична ситуація з водопостачанням деяких міст і зі зрошенням земель сільськогосподарського призначення.
      • Окупанти намагаються бурити землю в пошуках води, та наразі це призводить лише до засолення земель.

      За підрахунками директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України Михайла Ромащенка, власних водних ресурсів Криму вистачить для забезпечення потреб 1 мільйона людей – заледве половини населення півострова.

      Біля окупованого Криму у Чорному морі 9 січня Росія провела військові навчання з ракетними стрільбами. За ними особисто спостерігав російський президент Володимир Путін. Українське МЗС відреагувало на візит Путіна до Криму нотою протесту. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Водопостачання
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