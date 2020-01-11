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      Путин признал проблему с водой в оккупированном Крыму

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      Путин отчитал "чиновников" Крыма за невнимание к водоснабжению / censor.net

      Проблеме водоснабжения Крыма оккупационная власть предоставляет мало внимания. Об этом говорил российский президент Владимир Путин во время совещания с "чиновниками" оккупационной администрации 10 января.

      "Сделано много, но еще не все", – цитируют Путина в информационном российском агентстве ТАСС

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      Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался,
      – заявил Путин.

      Путин возмутился бездействием "чиновников" оккупационной власти полуострова и призвал их "откликаться на запросы людей и быстрее принимать решения".

      Путину кинулся в глаза целый ряд проблем Крыма, главные из которых:

      • Низкое качество жизни.
      • Неудовлетворительное состояние домов и улиц. 
      • Изношенность инженерных сетей. 

      В чем суть проблемы с водой в оккупированном Крыму

      После того, как Россия оккупировала Крым, Украина в апреле 2014 года перекрыла поставки днепровской воды на полуостров.

      • Северо-Крымский канал ранее обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Канал перекрыли, ведь за эту воду никто платить не собирался.
      • Как следствие – в Крыму сложилась критическая ситуация с водоснабжением некоторых городов и с орошением земель сельскохозяйственного назначения.
      • Оккупанты пытаются бурить землю в поисках воды, и пока это приводит лишь к засолению земель.

      По подсчетам директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаила Ромащенко, собственных водных ресурсов Крыма хватит для обеспечения потребностей 1 миллиона человек – едва половины населения полуострова.

      У оккупированного Крыма в Черном море 9 января Россия провела военные учения с ракетными стрельбами. За ними лично наблюдал российский президент Владимир Путин. Украинский МИД отреагировал на визит Путина в Крым нотой протеста. 

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      10 января
      4045
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Водоснабжение Украина – Россия Владимир Путин Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
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