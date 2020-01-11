Путин признал проблему с водой в оккупированном Крыму

Проблеме водоснабжения Крыма оккупационная власть предоставляет мало внимания. Об этом говорил российский президент Владимир Путин во время совещания с "чиновниками" оккупационной администрации 10 января.

"Сделано много, но еще не все", – цитируют Путина в информационном российском агентстве ТАСС .

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Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался,

– заявил Путин.

Путин возмутился бездействием "чиновников" оккупационной власти полуострова и призвал их "откликаться на запросы людей и быстрее принимать решения".

Путину кинулся в глаза целый ряд проблем Крыма, главные из которых:

Низкое качество жизни.

Неудовлетворительное состояние домов и улиц.

Изношенность инженерных сетей.

В чем суть проблемы с водой в оккупированном Крыму

После того, как Россия оккупировала Крым, Украина в апреле 2014 года перекрыла поставки днепровской воды на полуостров.

Северо-Крымский канал ранее обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Канал перекрыли, ведь за эту воду никто платить не собирался.

Как следствие – в Крыму сложилась критическая ситуация с водоснабжением некоторых городов и с орошением земель сельскохозяйственного назначения.

Оккупанты пытаются бурить землю в поисках воды, и пока это приводит лишь к засолению земель.

По подсчетам директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаила Ромащенко, собственных водных ресурсов Крыма хватит для обеспечения потребностей 1 миллиона человек – едва половины населения полуострова.