Украинский МИД отреагировал на визит Путина в Крым нотой протеста

Министерство иностранных дел Украины передало российской стороне ноту протеста. Причиной такого шага стал незаконный визит президента России Владимира Путина во временно оккупированный Крым. Путин в Крыму, напомним, наблюдал запуски ракет.

О реакции МИД Украины на визит Владимира Путина в оккупированный Россией Крым сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко.

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В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина в Крым российской стороне передана нота протеста,

– написала Зеленко в твиттере.

В связи с с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина к временно оккупированного Крыма с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста. - Катерина Зеленко (@KaterynaZelenko) 9 января 2020 г.

Визит Путина в Крым является "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Любые посещения оккупированного Крыма необходимо согласовывать с Украиной.

С чем связана нота протеста к России? 9 января утром вблизи оккупированного Крыма в Черном море Россия провела военные учения, сопровождавшиеся ракетными стрельбами.



За их ходом лично наблюдал российский президент Владимир Путин. Украину о своем приезде он не предупреждал, его пресс-служба не сообщала об этом даже россиянам.