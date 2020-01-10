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      Украинский МИД отреагировал на визит Путина в Крым нотой протеста

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      Визит Путина в Крым – незаконный / ТАСС

      Министерство иностранных дел Украины передало российской стороне ноту протеста. Причиной такого шага стал незаконный визит президента России Владимира Путина во временно оккупированный Крым. Путин в Крыму, напомним, наблюдал запуски ракет.

      О реакции МИД Украины на визит Владимира Путина в оккупированный Россией Крым сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко.

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      В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина в Крым российской стороне передана нота протеста,
      – написала Зеленко в твиттере. 

      Визит Путина в Крым является "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Любые посещения оккупированного Крыма необходимо согласовывать с Украиной.

      С чем связана нота протеста к России? 9 января утром вблизи оккупированного Крыма в Черном море Россия провела военные учения, сопровождавшиеся ракетными стрельбами.

      За их ходом лично наблюдал российский президент Владимир Путин. Украину о своем приезде он не предупреждал, его пресс-служба не сообщала об этом даже россиянам. 

      Перед этим Путин приезжал в Крым в конце декабря  на Крымский мост, чтобы запустить на нем железную дорогу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости Крыма Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма МИД Украины Новости политики
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