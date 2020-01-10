Украинский МИД отреагировал на визит Путина в Крым нотой протеста
Министерство иностранных дел Украины передало российской стороне ноту протеста. Причиной такого шага стал незаконный визит президента России Владимира Путина во временно оккупированный Крым. Путин в Крыму, напомним, наблюдал запуски ракет.
О реакции МИД Украины на визит Владимира Путина в оккупированный Россией Крым сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко.
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В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина в Крым российской стороне передана нота протеста,
– написала Зеленко в твиттере.
Визит Путина в Крым является "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Любые посещения оккупированного Крыма необходимо согласовывать с Украиной.
С чем связана нота протеста к России? 9 января утром вблизи оккупированного Крыма в Черном море Россия провела военные учения, сопровождавшиеся ракетными стрельбами.
За их ходом лично наблюдал российский президент Владимир Путин. Украину о своем приезде он не предупреждал, его пресс-служба не сообщала об этом даже россиянам.
Перед этим Путин приезжал в Крым в конце декабря – на Крымский мост, чтобы запустить на нем железную дорогу
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