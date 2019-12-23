Путин прокатился на поезде по Крымскому мосту: как отреагировали в МИД

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили несогласованный визит российского президента Владимира Путина во временно оккупированный Крым. Также украинские дипломаты выразили протест против открытия движения по железнодорожной ветке так называемого Крымского моста, соединяющего полуостров с территорией РФ.

Как подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве, Россия построила Крымский мост без согласия Украины и одновременно с грубым нарушением норм международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву. Также строя этот мост, Россия нарушила двусторонние договорные обязательства перед Украиной.

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В ведомстве добавили, что ни Украина, ни одно цивилизованное государство мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины.

Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах. В очередной раз подчеркиваем, что Россия как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и Севастополе,

– отметили в украинском МИД.

Что известно о поездке Путина поездом через Крымский мост

23 декабря хозяин Кремля прибыл на Крымский мост, чтобы запустить пассажирское железнодорожное сообщение. Первый поезд на оккупированный полуостров прибыл из родного города Путина – Санкт-Петербурга.

Кроме того, что Путин поуправлял этим поездом, он еще и в лучших традициях тоталитарных режимов пообщался с рабочими и выслушал руководителей транспортной отрасли региона.

В Крыму оккупанты, со своей стороны, заявили, что теперь Крымский мост наконец достроили.

Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту: смотрите видео

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Представительство Президента Украины в оккупированном Крыму в очередной раз подчеркнуло, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту незаконен. А визит Путина на оккупированный полуостров является грубым нарушением и пренебрежением нормами международного права.

Кроме того, здесь подчеркнули, что запуск железной дороги на незаконно построенном Крымском мосту – противоправный, как и сам визит Путина.

Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права,

– говорится в сообщении.

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А что говорят в Евросоюзе

Пресс-секретарь дипломатической службы ЕС Петер Стано также осудил открытие железнодорожного участка Крымского моста. Он, в частности, назвал это еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Также дипломат призвал Кремль обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив.

Кроме того, он отметил, что железнодорожное сообщение является очередным шагом принудительной интеграции полуострова с Россией и изоляции от Украины. По его словам, мост также ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

Что известно о Крымском мосте?

Россия его построила через Керченский пролив. Мост соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.



Заметим, что в оккупантов часто возникают проблемы с мостом. К примеру, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.