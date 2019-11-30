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      Оккупанты похвастались бешеным количеством билетов, которые они продали на крымские поезда

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      Оккупанты утверждают, что поезда с территории России в Крым пользуются бешеной популярностью / Соцсети

      Оккупанты Крыма хвастаются, что подавляющее большинство билетов на первые поезда, следующие из Москвы в Симферополь и обратно, уже продали. Заметим, что общее количество мест в одном из таких поездов составляет около 860. В целом с момента начала продаж билетов на поезда на крымское направление оформлено 36 тысяч 270 мест.

      По словам оккупантов, на 24 декабря на пассажирский поезд из Москвы в Симферополь уже будто бы приобрели билеты 694 пассажира, а на 25 число – 741 пассажир. Таким образом, оккупантам якобы удалось продать 80,7% и 86,2% билетов соответственно, передает прокремлевское информационное агентство "РИА Новости".

      Кстати! Россияне хотят запустить электрички с Кубани в оккупированный Крым

      Кроме того, на поездах, которые будут следовать из Симферополя в Москву 26 и 27 декабря, будто бы согласились ехать в соответствии 748 и 809 человек. Заметим, что эта информация была актуальной по состоянию на вечер 29 ноября.

      По словам представителей так называемой "Крымской железные дороги", пользуется популярностью и поезд, который соединит российский Санкт-Петербург и оккупированный Севастополь. В нем доступно 750 мест. Оккупанты утверждают, что из них на 23 декабря уже продали 412 билетов, а на 25 число – 368 билетов.

      Продажу билетов на поезда в Крым оккупационная российская власть запустила еще в начале ноября. Оккупанты планируют, что первый поезд на аннексированный полуостров отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Еще четыре двухэтажных поезда с купе и спальными вагонами будут курсировать из Москвы в Симферополь и обратно. Их движение должно стартовать 24 декабря. А поезда из Москвы в Севастополь через Симферополь начнут ходить весной 2020 года.

      Обратите внимание! Оккупанты определились с датой старта грузовых перевозок по Крымскому мосту

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Железная дорога Транспорт Новости России
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