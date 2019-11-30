Окупанти похвалилися шаленою кількістю квитків, які вони продали на кримські потяги

Окупанти Криму хваляться, що переважну більшість квитків у перші поїзди, що прямують з Москви до Сімферополя та назад, вже продали. Зауважимо, що загальна кількість місць в одному з таких потягів становить близько 860. Загалом із моменту початку продажів квитків на поїзди в кримському напрямку оформлено 36 тисяч 270 місць.

За словами окупантів, на 24 грудня на пасажирський потяг з Москви до Сімферополя вже начебто придбали квитки 694 пасажири, а на 25 число – 741 пасажир. Таким чином, окупантам нібито вдалося продати 80,7% і 86,2% квитків відповідно, передає прокремлівська інформаційна агенція "РИА Новости".

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Крім того, на потяги, що прямуватимуть з Сімферополя до Москви 26 та 27 грудня, начебто зголосилися поїхати відповідно 748 і 809 осіб. Зауважимо, що ця інформація була актуальною станом на вечір 29 листопада.

За словами представників так званої "Кримської залізниці", користується популярністю й потяг, що з’єднає російський Санкт-Петербург і окупований Севастополь. У ньому доступно 750 місць. Окупанти переконують, що з них на 23 грудня вже продали 412 квитків, а на 25 число – 368 білетів.

Продажі білетів на потяги до Криму окупаційна російська влада запустила ще на початку листопада. Окупанти планують, що перший потяг до анексованого півострова вирушить з Санкт-Петербурга 23 грудня. Ще чотири двоповерхових потягів із купе та спальними вагонами курсуватимуть з Москви до Сімферополя та назад. Їхній рух має стартувати 24 грудня. А потяги з Москви до Севастополя через Сімферополь почнуть ходити навесні 2020 року.

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