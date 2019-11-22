Росіяни хочуть запустити електрички з Кубані в окупований Крим

Влада Краснодарського краю Росії працює над тим, аби запустити електрички з Кубані в окупований український Крим. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що це допоможе залучати на окуповану територію туристів з усієї Росії.

У Кубані та Криму спільні задачі та виклики, переконаний Кондратьєв. Його цитує російське видання "ТАСС".

До слова: Окупанти заявляють, що за 3 дні продали понад 12 тисяч квитків на потяги до Криму

Питання поки лише пропрацьовується. Є ціна цього питання і вона доволі висока. Імовірно, ми підемо шляхом державно-приватного партнерства,

– розповів губернатор.

Він також підкреслив, що поки Крим тимчасово залишається окупованим, він, фактично, є "одним великим курортом" спільно з Кубанню. Відтак можливість добратися з однієї його частини в іншу лише "підігріє" інтерес відпочивальників.

Крім того, він висловив сподівання, що сполучення електричками між окупованим Кримом та Кубанню приваблюватиме інтерес туристів до останньої.

Електрички, на думку Веніаміна Кондратьєва, можуть їздити через збудований окупантами міст через Керченську протоку, рух потягів через який має розпочатися вже у грудні 2019 року.

Що відомо про залізничне сполучення Росії з окупованим Кримом?Після окупації українського півострова Крим окупанти розпочали будівництво мосту через Керченську протоку. Його автомобільну частину було відкрито ще у травні 2018 року.



Восени 2019 року завершено і залізничну частину, а з 8 листопада розпочався продаж квитків на потяги до окупованого Криму. Перший потяг з Росії на український півострів відправиться 23 грудня.