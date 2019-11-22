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      Россияне хотят запустить электрички с Кубани в оккупированный Крым

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      Власти Кубани надеются, что Россию электричками соединят с оккупированным Крымом / ru.wikipedia.org

      Власти Краснодарского края России работает над тем, чтобы запустить электрички с Кубани в оккупированный украинский Крым. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что это поможет привлекать на оккупированную территорию туристов со всей России.

      У Кубани и Крыма совместные задачи и вызовы, убежден Кондратьев. Его цитирует российское издание "ТАСС".

      К слову: Оккупанты заявляют, что за 3 дня было продано более 12 тысяч билетов на поезда в Крым

      Вопрос пока только прорабатывается. Есть цена этого вопроса и она довольно высока. Вероятно, мы пойдем путем государственно-частного партнерства,
      – рассказал губернатор.

      Он также подчеркнул, что пока Крым временно остается оккупированным, он фактически является "одним большим курортом" совместно с Кубанью. Поэтому возможность добраться из одной его части в другую только "подогреет" интерес отдыхающих.

      Кроме того, он выразил надежду, что сообщения электричками между оккупированным Крымом и Кубанью будут привлекать интерес туристов к последней.

      Электрички, по мнению Вениамина Кондратьева, могут ездить через построенный оккупантами мост через Керченский пролив, движение поездов на котором должно начаться уже в декабре 2019 года.

      Что известно о железнодорожном сообщении России с оккупированным Крымом?После оккупации украинского полуострова Крым оккупанты начали строительство моста через Керченский пролив. Его автомобильная часть была открыта еще в мае 2018 года.

      Осенью 2019 года завершили и железнодорожную часть, а с 8 ноября началась продажа билетов на поезда в оккупированный Крым. Первый поезд из России на украинский полуостров отправится 23 декабря.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Железная дорога Крымский мост
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