Россияне хотят запустить электрички с Кубани в оккупированный Крым

Власти Краснодарского края России работает над тем, чтобы запустить электрички с Кубани в оккупированный украинский Крым. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что это поможет привлекать на оккупированную территорию туристов со всей России.

У Кубани и Крыма совместные задачи и вызовы, убежден Кондратьев. Его цитирует российское издание "ТАСС".

К слову: Оккупанты заявляют, что за 3 дня было продано более 12 тысяч билетов на поезда в Крым

Вопрос пока только прорабатывается. Есть цена этого вопроса и она довольно высока. Вероятно, мы пойдем путем государственно-частного партнерства,

– рассказал губернатор.

Он также подчеркнул, что пока Крым временно остается оккупированным, он фактически является "одним большим курортом" совместно с Кубанью. Поэтому возможность добраться из одной его части в другую только "подогреет" интерес отдыхающих.

Кроме того, он выразил надежду, что сообщения электричками между оккупированным Крымом и Кубанью будут привлекать интерес туристов к последней.

Электрички, по мнению Вениамина Кондратьева, могут ездить через построенный оккупантами мост через Керченский пролив, движение поездов на котором должно начаться уже в декабре 2019 года.

Что известно о железнодорожном сообщении России с оккупированным Крымом?После оккупации украинского полуострова Крым оккупанты начали строительство моста через Керченский пролив. Его автомобильная часть была открыта еще в мае 2018 года.



Осенью 2019 года завершили и железнодорожную часть, а с 8 ноября началась продажа билетов на поезда в оккупированный Крым. Первый поезд из России на украинский полуостров отправится 23 декабря.