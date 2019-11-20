17:17
20 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Найкращі друзі Путіна. Кадиров проти BBC
      Вєсті Кремля
      21:39, 19 листопада
      Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка
      Вєсті.UA
      19:30, 19 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Окупанти визначилися з датою старту вантажних перевезень Кримським мостом

      63 Читать новость на русском
      Окупанти хочуть запустити вантажні потяги до Криму вже з 1 липня 2020 року / biletik.aero

      Росія планує запустити вантажні залізничні перевезення до окупованого нею Криму вже з 1 червня 2020 року. Найперше через Керченську протоку окупанти перевозитимуть паливо та будівельні матеріали.

      Про імовірну дату початку вантажних перевезень розповів заступник міністра транспорту Росії Володимир Токарєв. Про це повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: Окупанти починають продаж залізничних квитків до Криму

      Планується з 1 липня 2020 року. Найперше ми будемо перевозити будівельні матеріали, пальне, пісок та щебінь,
      – розповів Токарєв.

      Що відомо про початок залізничного сполучення Росії з окупованим Кримом?Після окупації українського півострова Крим окупанти розпочали будівництво мосту через Керченську протоку. Його автомобільну частину було відкрито ще у травні 2018 року.

      Восени 2019 року завершено і залізничну частину, а з 8 листопада розпчався продаж квитків на потяги до окупованого Криму. Перший потяг з Росії на український потяг відправиться 23 грудня.

      Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
      сьогодні
      14950
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Залізниця Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украина остается за стенами НАТО: при чем здесь аннексия Крыма?
      сьогодні , 17:00 Украина остается за стенами НАТО: при чем здесь аннексия Крыма?
      Блог Медіа 161
      Чому журналістів не пустили до кабінету міністра енергетики: інтерв'ю з Оржелем
      сьогодні , 16:00 Чому журналістів не пустили до кабінету міністра енергетики: інтерв'ю з Оржелем
      Альона Чернецька 321
      Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      19 листопада , 11:50 Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      1055
      Найбагатша людина світу Білл Гейтс: секрети успіху засновника Microsoft
      сьогодні , 15:02 Найбагатша людина світу Білл Гейтс: секрети успіху засновника Microsoft
      Марія Бондар 2884
      Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail
      сьогодні , 15:00 Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail
      Світові Медіа 1523
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук