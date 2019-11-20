Окупанти визначилися з датою старту вантажних перевезень Кримським мостом

Росія планує запустити вантажні залізничні перевезення до окупованого нею Криму вже з 1 червня 2020 року. Найперше через Керченську протоку окупанти перевозитимуть паливо та будівельні матеріали.

Про імовірну дату початку вантажних перевезень розповів заступник міністра транспорту Росії Володимир Токарєв. Про це повідомляє видання "ТАСС".

До слова: Окупанти починають продаж залізничних квитків до Криму

Планується з 1 липня 2020 року. Найперше ми будемо перевозити будівельні матеріали, пальне, пісок та щебінь,

– розповів Токарєв.

Що відомо про початок залізничного сполучення Росії з окупованим Кримом?Після окупації українського півострова Крим окупанти розпочали будівництво мосту через Керченську протоку. Його автомобільну частину було відкрито ще у травні 2018 року.



Восени 2019 року завершено і залізничну частину, а з 8 листопада розпчався продаж квитків на потяги до окупованого Криму. Перший потяг з Росії на український потяг відправиться 23 грудня.