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      Окупанти починають продаж залізничних квитків до Криму

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      Перший потяг з Росії до окупованого Криму відправиться вже 23 грудня
      Перший потяг з Росії до окупованого Криму відправиться вже 23 грудня / ria.ru

      З п'ятниці, 8 листопада, у Росії розпочинається продаж залізничних квитків до анексованого нею Криму. Потяги почнуть курсувати на окупований півострів вже з 23 грудня цього року. Це стало можливим після завершення будівництва залізничної частини Кримського мосту.

      Вартість квитків на окупований півострів буде не з дешевих та стартуватиме від майже 3 тисяч рублів (близько 1 тисячі 150 гривень), повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: По Кримському мосту вперше проїхав потяг: відео

      Перший потяг до Криму з Росії відправиться 23 грудня з міста Санкт-Петербурга та їхатиме до окупованого Севастополя. Вже з 24 грудня їздитимуть потяги з Москви до Сімферополя.

      Для того, щоб порадіти окупації українського півострова, з Санкт-Петербурга росіянам доведеться їхати аж 43 з половиною години, а час у дорозі з Москви буде дещо меншим – лише 33 години.

      Крім того, окупанти планують вже у 2020 році відкрити рух Кримським мостом для вантажних потягів.

      Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Анексія Криму Залізниця Новини Криму Кримський міст
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