По Кримському мосту вперше проїхав потяг: відео

Окупанти вперше запустили потяг по залізничній частині Кримського мосту, яким Кремль незконно з'єднав анексований півострів з материковою частиною РФ.

Відео першої поїздки потяга залізницею мосту оприлюднив Telegram-каналі "Підйом".

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На Кримському мосту в тестовому режимі запустили дизельний потяг,

– йдеться в описі відео.

У потязі проїхався російський олігарх Аркадій Ротенберг і керівники будівництва мосту. Сама поїздка тривала близько 30 хвилин.

Зауважимо, протяжність залізниці через Керченську протоку становить 19 кілометрів – це дві залізничні колії зустрічних напрямків. Потяги курсуватимуть до окупованих Сімферополя, Севастополя, Євпаторії і Феодосії та у зворотному напрямку. Окупанти обіцяють відкрити рух залізничною частиною мосту 9-10 грудня.

Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.