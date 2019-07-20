Очікування і реальність: в мережі висміяли нові фото Кримського мосту

У мережі опублікували фото Кримського моста, які показують всю брехню окупантів Російської Федерації про великий трафік на ньому.

Блогер RoksolanaToday & Крим25% нове фото порожнього моста порівняв з проектним зображенням 2015 року.

До слова – окупанти хизуються новими досягненнями у будівництві Кримського мосту

Російські окупанти мріяла, що міст буде переповнений транспортом, однак, реальність виявилась іншою.

"Мільйони задоволених, які відпочили їдуть в Лаптеландію, додому ... мільярди, звичайно, поспішають їм на зміну!" – висміяв ситуацію блогер RoksolanaToday & Крим25%.

Дивіться фото очікування та реальності ситуації на Кримському мості:

Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Є ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.