Окупанти хизуються новими досягненнями у будівництві Кримського мосту

Російські будівельники закінчили прокладання рейок на залізничній частині Кримського мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною РФ.

Протяжність залізниці через Керченську протоку становить 19 кілометрів – це дві залізничні колії зустрічних напрямків, пише "Интерфакс".

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Всі рейки на Кримському мосту покладені. Дві бригади – з боку Керчі і Тамані – зустрілися і зімкнули рейки під склепінням арки. Фінальні ланки були урочисто покладені на другому шляху (кримський напрямок). На першому – для зустрічного руху – стиковку провели місяцем раніше,

– розповіли будівельники.

Сумарно на залізниці Кримського мосту окупанти уклали майже 5 тисяч тонн рейок і більше 76 тисяч шпал.

Потім РФ планує провести баластування і виправку кожного шляху, після чого почнеться встановлення дорожньої автоматики – пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Перед початком експлуатації залізничної частини Кримського мосту рейки обіцяють очистити і відшліфувати.

Продаж квитків на потяги в окупований Крим з Росії почнеться за 45 днів до відкриття залізниці. Потяги курсуватимуть до окупованих Сімферополя, Севастополя, Євпаторії і Феодосії та у зворотному напрямку.

Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Є ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.