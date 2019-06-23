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      Новий скандал через Керченський міст: будівельники звернулись до Путіна

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      Новий скандал через Керченський міст
      Новий скандал через Керченський міст / www.kadinnedio.com/

      Будівельники Керченського моста вже більше ніж півроку не можуть отримати обіцяні за контрактом гроші.

      Будівельників записали відеозвернення до Володимира Путіна, у якому звинувачують у своїх проблемах фірму ДЕКО, яка є субпідрядником компанії "СГМ-Мост" наближеній до президента Росії бізнесмена Аркадія Ротенберга. Про це повідомило видання "Крим. Реалії".

      Показові фото Кримського моста у розпал курортного сезону

      За їхніми словами, сума заборгованості становить близько півмільярда рублів.

      "На будівництво були виділені цільові бюджетні кошти. Але в результаті шахрайських дій керівництва "Фірми ДЕКО" – це субпідрядник "СГМ-Мост" – гроші так і не дійшли до організацій. Понад 40 організацій так і не отримали кошти за виконані обсяги робіт", – йдеться у відео.

      Виплати від ДЕКО перестали надходити ще в липні. Листи в прокуратуру та звернення в Адміністрацію Президента не допомогли розв'язати це питання.

      Фірми, розуміючи складність і терміни здачі в експлуатацію моста, використовували свої кошти, а іноді й позикові. У результаті змушені стояти на межі банкрутства,
      – розповіли будівельники.

      У московському офісі "СГМ-Моста" та керівник реалізації проекту будівництва моста відмовилися коментувати ситуацію.

      Дивіться відеозвернення будівельників Керченського моста до Володимира Путіна: 

      Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Є ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

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      Теги: Кримський міст Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Гроші Володимир Путін
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