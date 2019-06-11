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      Кримський міст у розпал курортного сезону: з'явилися показові фото

      961 Читать новость на русском
      Курортний сезон в окупованому Криму почався без туристів
      Курортний сезон в окупованому Криму почався без туристів / uc.od.ua

      З початком літа та приходом спекотної погоди в Україні активно розпочався курортний сезон. Проте, на пляжах окупованого Криму немає напливу туристів, а славнозвісний Кримський міст пустує від автомобілів.

      Кримський міст з'єднує тимчасово анексований український Крим з країною-окупантом Росією. Раніше російські чиновники часто заявляли, що він допоможе збільшити потік туристів на півострів, особливо влітку. Проте, цього не сталося.

      Як почався курортний сезон в Одесі та окупованому Криму: дивіться фотопорівняння

      Блогерка RoksolanaToday & Крим25% у Twitter опублікувала світлини Кримсього моста, на яких видно, що на ньому немає абсолютно ніякого транспорту, за винятком єдиної легкової машини.

       

      У цей же час окупанти продовжують розповідати байки про те, що в захоплений Крим через міст їдуть натовпи туристів і там безперервний потік автомобілів з охочими відпочити на півострові.

      Кримський міст у розпал курортного сезону

      Що таке "Кримський міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Також у мережі з'явилися нові фото порожніх пляжів окупованого Криму, зроблені з веб-камер і викладені на сайті "Южный курьер". Більшість шелонгів залишаються порожніми, у морі майже ніхто не купається, а загалом на набережній видно по кілька людей.

      Пляжі окупованого Криму

      blog_ava
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      11 червня
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      Теги: Новини України Відпочинок Україна – Росія Кримський міст Новини Криму Анексія Криму
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