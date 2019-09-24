По Крымскому мосту впервые проехал поезд: видео

Оккупанты впервые запустили поезд по железнодорожной части Крымского моста, которым Кремль незконно соединил аннексированный полуостров с материковой частью РФ.

Видео первой поездки поезда по железной дороге моста обнародовал Telegram-канале "Подъем".

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На Крымском мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд,

– говорится в описании видео.

В поезде проехался российский олигарх Аркадий Ротенберг и руководители строительства моста. Сама поездка длилась около 30 минут.

Заметим, протяженность железной дороги через Керченский пролив составляет 19 километров – это два железнодорожных пути встречных направлений. Поезда будут курсировать в оккупированные Симферополь, Севастополь, Евпаториию и Феодосию, а также в обратном направлении. Оккупанты обещают открыть движение по железнодорожной части моста 9-10 декабря.

Что известно о Крымском мосте?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив по нему движение.



У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. К примеру, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.