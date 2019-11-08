Оккупанты начинают продажу железнодорожных билетов в Крым

С пятницы, 8 ноября, в России начинается продажа железнодорожных билетов в аннексированный ею Крым. Поезда начнут курсировать на оккупированный полуостров уже с 23 декабря этого года. Это стало возможным после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста.

Стоимость билетов на оккупированный полуостров будет не из дешевых и стартует от почти 3 тысяч рублей (около 1 тысячи 150 гривен), сообщает издание "ТАСС".

К слову: По Крымскому мосту впервые проехал поезд: видео

Первый поезд в Крым из России отправится 23 декабря из города Санкт-Петербурга и будет ехать в оккупированный Севастополь. Уже с 24 декабря будут ездить поезда из Москвы в Симферополь.

Для того, чтобы порадоваться оккупации украинского полуострова, из Санкт-Петербурга россиянам придется ехать аж 43 с половиной часа, а время в пути из Москвы будет несколько меньше – всего 33 часа.

Кроме того, оккупанты планируют уже в 2020 году открыть движение по Крымскому мосту для грузовых поездов.

Что известно о Крымском мосте?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.



У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. К примеру, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.