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      Оккупанты определились с датой старта грузовых перевозок по Крымскому мосту

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      Оккупанты хотят запустить грузовые поезда в Крым уже с 1 июля 2020 года / biletik.aero

      Россия планирует запустить грузовые железнодорожные перевозки в оккупированный ею Крым уже с 1 июня 2020 года. В первую очередь через Керченский пролив оккупанты будут перевозить топливо и строительные материалы.

      О вероятной дате начала грузовых перевозок рассказал заместитель министра транспорта России Владимир Токарев. Об этом сообщает издание "ТАСС".

      К слову: Оккупанты начинают продажу железнодорожных билетов в Крым

      Планируется с 1 июля 2020 года. Прежде всего мы будем перевозить строительные материалы, топливо, песок и щебень,
      – рассказал Токарев.

      Что известно о начале железнодорожного сообщения России с оккупированным Крымом?
      После оккупации украинского полуострова Крым оккупанты начали строительство моста через Керченский пролив. Его автомобильная часть была открыта еще в мае 2018 года.

      Осенью 2019 года завершена и железнодорожная часть, а с 8 ноября началась продажа билетов на поезда в оккупированный Крым. Первый поезд из России на украинский полуостров отправится 23 декабря.

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      сегодня
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Железная дорога Новости Крыма
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