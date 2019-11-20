Оккупанты определились с датой старта грузовых перевозок по Крымскому мосту

Россия планирует запустить грузовые железнодорожные перевозки в оккупированный ею Крым уже с 1 июня 2020 года. В первую очередь через Керченский пролив оккупанты будут перевозить топливо и строительные материалы.

О вероятной дате начала грузовых перевозок рассказал заместитель министра транспорта России Владимир Токарев. Об этом сообщает издание "ТАСС".

К слову: Оккупанты начинают продажу железнодорожных билетов в Крым

Планируется с 1 июля 2020 года. Прежде всего мы будем перевозить строительные материалы, топливо, песок и щебень,

– рассказал Токарев.

Что известно о начале железнодорожного сообщения России с оккупированным Крымом?

После оккупации украинского полуострова Крым оккупанты начали строительство моста через Керченский пролив. Его автомобильная часть была открыта еще в мае 2018 года.



Осенью 2019 года завершена и железнодорожная часть, а с 8 ноября началась продажа билетов на поезда в оккупированный Крым. Первый поезд из России на украинский полуостров отправится 23 декабря.