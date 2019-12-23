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      У Зеленского отреагировали на запуск Путиным поездов в оккупированный Крым

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      У президента осудили открытие Путиным железнодорожного сообщения с Крымом / ТАСС

      Запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является незаконным. Визит в оккупированный Крым президента России Владимира Путина – грубое нарушение и попрание международного права.

      Любой въезд или выезд должен происходить по согласованию с украинской стороной и через КПВВ. Об этом написало представительство Президента Украины в оккупированном Крыму на своей странице в фейсбук.

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      Там подчеркивают, что запуск железной дороги на незаконно построенном Крымском мосту – противоправный, как и визит Путина.

      Такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права,
      – говорится в сообщении.

      Как оккупанты открывали железнодорожное сообщение с Крымом?

      • В России объявили, что наконец завершили строительство Крымского моста – в частности, мост готов к запуску по нему железнодорожного транспорта. По этому случаю в оккупированный Крым приехал Путин.
      • Во время "официальной церемонии открытия" он проехался в поезде по Крымскому мосту. Оккупанты утверждают, что из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря отправился первый рейсовый поезд.

      Что надо знать про Крымский мост?
      Это незаконное сооружение между Крымом, оккупированным Россией, и полуостровом Тамань в России. Длина его – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.

      Несмотря на регулярные заверения в том, что "все в порядке", у оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Украина – Россия Владимир Путин Аннексия Крыма
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