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      У Зеленського відреагували на запуск Путіним потягів до окупованого Криму

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      У президента засудили відкриття Путіним залізничного сполучення з Кримом / ТАСС

      Запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченського мосту є незаконний. Візит в окупований Крим президента Росії Володимира Путіна – грубе порушення і нехтування міжнародного права.

      Будь-який в’їзд чи виїзд має відбуватися за погодженням з українською стороною та через КПВВ. Про це написало представництво Президента України в окупованому Криму на своїй фейсбук-сторінці.

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      Там наголошують, що запуск залізниці на незаконно побудованому Кримському мосту – протиправний, як і візит Путіна.

      Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права,
      – мовиться у повідомленні.

      Як окупанти відкривали залізничне сполучення із Кримом?

      • У Росії оголосили, що нарешті завершили будівництво Кримського мосту – зокрема, міст готовий до запуску по ньому залізничного транспорту. Із цієї нагоди в окупований Крим приїхав Путін.
      • Під час "офіційної церемонії відкриття" він проїхався в потягу Кримським мостом. Окупанти стверджують, що із Із Санкт-Петербурга до Севастополя  23 грудня вирушив перший рейсовий потяг.

      Що треба знати про Кримський міст?Це незаконнаспоруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Довжина його – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.

      Попри регулярні запевнення у тому, що "все гаразд", в окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – підіймаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Україна – Росія Володимир Путін Анексія Криму Новини політики
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