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      Росія знову обіцяє жорстко захищати російськомовних в Україні

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      Росія буде відстоювати права російськомовних українців, – Лавров / ТАСС

      Росія має намір продовжити жорстко домагатися припинення нібито дискримінації російськомовних громадян України. Водночас там знову наполягають на діалозі України з ватажками бойовиків.

      Себе у мінських переговорах Росія вважає посередником, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

      Знайте більше: У Кремлі заявили, що вони разом із бойовиками допомагатимуть Зеленському

      Лавров продовжує називати конфлікт на Донбасі "внутрішнім" і наполягає на виконанні мінських домовленостей.

      Ми готові і далі здійснювати посередницькі функції в рамках контактної групи і, звичайно, будемо жорстко добиватися припинення дискримінації російськомовних громадян України,
      – стверджує він.

      Якими ще заявами Росія намагається дестабілізувати ситуацію?

      Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Згадав він і про ухвалений в Україні закон про мову, який, на думку росіян, порушує права меншин.

      • У відповідь на це глава МВС України Арсен Аваков назвав Володіна "черговим російським дурнем". Спікер Ради Дмитро Разумков відповів, що "про це можуть лише мріяти". 
      • Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба і заступник глави МЗС України Василь Боднар у відповідь припустили, що Україна могла б прийняти кілька російських областей "для відновлення історичної справедливості, демократичного врядування, запровадження європейських стандартів життя".
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Російська пропаганда Україна – Росія Сергій Лавров
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