Росія знову обіцяє жорстко захищати російськомовних в Україні

Росія має намір продовжити жорстко домагатися припинення нібито дискримінації російськомовних громадян України. Водночас там знову наполягають на діалозі України з ватажками бойовиків.

Себе у мінських переговорах Росія вважає посередником, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Знайте більше: У Кремлі заявили, що вони разом із бойовиками допомагатимуть Зеленському

Лавров продовжує називати конфлікт на Донбасі "внутрішнім" і наполягає на виконанні мінських домовленостей.

Ми готові і далі здійснювати посередницькі функції в рамках контактної групи і, звичайно, будемо жорстко добиватися припинення дискримінації російськомовних громадян України,

– стверджує він.

Якими ще заявами Росія намагається дестабілізувати ситуацію?

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Згадав він і про ухвалений в Україні закон про мову, який, на думку росіян, порушує права меншин.