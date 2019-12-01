Аваков назвав дурнем голову Держдуми Росії, який заявив про відділення кількох областей України

Міністр внутрішній справ України Арсен Аваков назвав "черговим російським дурнем" голову Держдуми Росії В'ячеслава Володіна. Адже останній заявив, про нібито відділення від України кількох областей.

Що саме сказав Володін

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Володін пригрозив, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей".

"Поведінка української делегації й спроба зриву виступу депутата Державної Думи на форумі ООН – чергова демонстрація нетерпимості представників влади України до малих народів", – заявив очільник Держдуми.

Згадав він і про ухвалений в Україні закон про мову, який, на думку росіян, порушує права меншин.

Що на це сказав Аваков

Черговий російський дурень прислав нове скло для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що "націоналізм і утиск малих народів може привести до виходу зі складу України низки областей". Від себе – пану Володіну – говоріть частіше!

– написав Аваков на своїй фейсбук-сторінці.

На думку міністра, схожі заяви допомагають українцям краще розуміти справжні прагнення "русского мира". Глава МВС наголосив, що тим, хто виступає за "всепрощення", покупку електроенергії, дешевого газу зі знижкою і тим, хто стверджує, що Україна з Росією – один народ, варто частіше читати повідомлення "володіних".

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"А якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато – такі, як я. До ваших послуг – російськомовний український націоналіст Арсен", – резюмував Аваков.