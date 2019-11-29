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      В ООН поставили на місце російського колаборанта з Криму

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      Бальбек намагався розказати в ООН, як українці і кримські татари "вільно живуть" в окупованому Криму / er-duma.ru

      Росія влаштувала чергову провокацію на міжнародній арені – привезла на форум ООН зрадників України з Криму. Одному з них, Руслану Бальбеку, російські дипломати навіть віддали свій час для доповіді. Втім вдалося вчасно зреагувати та зірвати виступ колаборанта.

      Свій виступ Бальбек використав для потоку російської пропаганди, а апеляції українського експерта до регламенту були проігноровані, розповів експредставник президента України у Криму Борис Бабін.

      До слова: Росія привезла на форум ООН кримського колаборанта: як реагують в Україні

      Втім повноцінно виступити "на картинку" колаборанту все ж не вдалося, бо "хтось" став заглушувати його спіч, голосно стукаючи по столу. Усе в межах класичної парламентської процедури, не порушуючи її правила,
      – наголосив Бабін.

      За його словами, Руслан Бальбек зміг скоромовкою договорити щось незрозуміле лише завдяки наполегливості головуючого на форумі ООН.

      "Якщо б крім мене в залі було хоч ще декілька українських експертів для колективного виконання "парламентських звичаїв", то це було б ще красивіше. Але це наша стандартна хвороба – ігнорувати міжнародні конференції, а потім дивуватися успіхам російської пропаганди", – заявив експостпред президента в Криму.

      Резюмуючи, він попросив передати Бальбеку у відповідь на його ниття, що ніяка "хунта" не зривала його виступ, позаяк Борис Бабін на форумі ООН був незалежним експертом, а не представником української делегації. Мовляв, це лише в Росії навіть опозиція завжди представляє єдину позицію Кремля, а часто їздить спільною групою в погонах "чисто собор подивитися".

      Хто такий Руслан Бальбек?Колаборант із Криму, проросійський політик. До окупації півострова Росією був помічником народного депутата від "Партії Регіонів" Дмитра Шенцева. Виступав з критикою Меджлісу кримськотатарського народу та їх лідерів. Звинувачував Меджліс у зв'язках з американським сенатором Джоном Маккейном.

      З квітня 2014-го став членом провладної у РФ партії "Єдина Росія". 18 вересня 2016 року обраний депутатом Держдуми Росії 8 скликання.

      Критикує політику України, США і Заходу загалом. Вважає, що дії Києва спрямовані на "роз'єднання українського народу і культурної єдності євразійського простору".

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія ООН Російська пропаганда
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