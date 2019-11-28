Росія привезла на форум ООН кримського колаборанта: як реагують в Україні

Інцидент відбувся в Женеві на Форумі з питань меншин ООН. Туди у складі російської делегації прибув незаконно обраний до Держдуми РФ від окупованого Криму колаборант Руслан Бальбек.

Про неприємну ситуацію написав на своїй фейсбук-сторінці колишній постійний представник президента у Криму Борис Бабін.

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Як виявилося, на Форум ООН з меншин РФ привезла Руслана Бальбека, який наразі спокійно собі сидить на місці російської делегації. Дуже хотілося б почути офіційне реагування, бо нас уже зранку спробували поливати лайном у власних виступах і російська й угорська делегації,

– зазначив він.

Врешті, українські дипломати відреагували на інцидент. Так, на фейсбук-сторінці Постійного представництва України в Женеві повідомили, що вже надіслали офіційну вербальну ноту в Управління верховного комісара ООН з прав людини, а також в Управління з правових питань штаб-квартири ООН.

Хто такий Руслан Бальбек? Колаборант із Криму, проросійський політик. До окупації півострова Росією був помічником народного депутата від "Партії Регіонів" Дмитра Шенцева. Виступав з критикою Меджлісу кримськотатарського народу та їх лідерів. Звинувачував Меджліс у зв'язках з американським сенатором Джоном Маккейном.



З квітня 2014-го став членом провладної у РФ партії "Єдина Росія". 18 вересня 2016 року обраний депутатом Держдуми Росії 8 скликання.



Критикує політику України, США і Заходу загалом. Вважає, що дії Києва спрямовані на "роз'єднання українського народу і культурної єдності євразійського простору".