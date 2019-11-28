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      Вслід за Apple: Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав Севастополь російським

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      Севастополь у Великій Британії назвали російським / Ілюстративне фото

      Російським Севастополь назвали у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS), штаб-квартира якого розташована у Лондоні. Таку згадку виявили в останньому номері журналу Survival, який випускає інститут.

      Про прикрий інцидент у твіттері інформує посольство України у Великій Британії. Дипломати висловили своє розчарування у тому, що відомий дослідницький центр допустився такої грубої помилки.

      Актуально: Apple позначила Крим російським: Литва підтримала Україну

      Вони сподіваються, що в журналі виправлять недостовірну інформацію.

      Ми вкрай розчаровані останнім випуском журналу Survival, який випускає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь позначено як частину Росії. Нагадуємо, що Росія анексувала Крим у 2014 році,
      – мовиться у дописі українського посольства.

      Увага! Цій прикрій ситуації передувала не менш неприємна подія. Річ у тім, що в додатку "Погода" відомої американської компанії Apple анексований Крим на території Росії почали відображати територією РФ. На це вже відреагували в МЗС, зокрема, своє обурення висловив очільник відомства Вадим Пристайко. Так, міністр порадив компанії Apple не займатися глобальною політикою, бо це "не їх сильна сторона".

      Що відомо про Міжнародний інститут стратегічних досліджень? Це – дослідницький центр з питань воєнно-політичних конфліктів. Був заснований у 1958 році і з самого початку фокусувався на питаннях запобігання поширенню ядерних озброєнь та контролю озброєнь. Його штаб-квартира розташована у Лондоні, однак має філії у Вашингтоні та в Сінгапурі.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Анексія Криму Новини Криму Велика Британія ЗМІ МЗС України
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