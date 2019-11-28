Apple позначила Крим російським: Литва підтримала Україну
Литва звернулася до Apple зі закликом скасувати рішення про позначення на її картах Криму як частини Росії. У литовському МЗС обурені такими діями американської компанії.
Про це у твіттері повідомив голова литовського МЗС Лінас Лінкявічюс, висловивши своє розчарування підходом Apple.
Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї неосвіченої позиції, оскільки статус-кво в Криму не змінився: його досі окуповує Росія, це земля України, в цій війні досі гинуть люди,
– написав Лінкявічюс.
Що відомо про відображення Криму російським у додатках Apple? Відома американська компанія Apple почала відображати анексований Крим і Севастополь як російську територію на картах та в додатку про погоду, якщо переглядати їх з Росії. Проте Apple не показує приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати додатки за межами Росії.
Що кажуть на це у Росії та в Apple
Крим позначали російською територією і раніше
- Відоме американське видання The New York Times в одному з матеріалів опублікувало карту України без Криму.
- Відома британська газета The Guardian опублікувала фото, зроблене в анексованому Криму, і назвала півострів російським. Знімок зробив фотограф російського ТАСС Сергій Малгавко.
- За 5 років окупації схожі випадки фіксують за кордоном. Наприклад, Google Maps на території Росії показує Крим російським. В Італії теж надрукували карти, на яких Крим – не український.