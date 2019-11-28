Apple позначила Крим російським: Литва підтримала Україну

Литва звернулася до Apple зі закликом скасувати рішення про позначення на її картах Криму як частини Росії. У литовському МЗС обурені такими діями американської компанії.

Про це у твіттері повідомив голова литовського МЗС Лінас Лінкявічюс, висловивши своє розчарування підходом Apple.

Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї неосвіченої позиції, оскільки статус-кво в Криму не змінився: його досі окуповує Росія, це земля України, в цій війні досі гинуть люди,

– написав Лінкявічюс.

We joinin expressing disappointment with @Apple's approach to #Crimea as Russia. We call on Apple to revert this ignorant standpoint as status quo has not changed in Crimea: it's still occupied by #Russia, it's the land of #Ukraine, there are still people dying in this war. https://t.co/kfHd7fkjlj — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 28 листопада 2019 р.

Раніше дії Apple розкритикував голова МЗС України Вадим Пристайко . "Глобальна політика не є вашою (Apple) сильною стороною", – зазначив він. У МЗС повідомили, що вже звернулися до компанії Apple для надання відповідних пояснень та закликали виправити помилку.

Що відомо про відображення Криму російським у додатках Apple? Відома американська компанія Apple почала відображати анексований Крим і Севастополь як російську територію на картах та в додатку про погоду, якщо переглядати їх з Росії. Проте Apple не показує приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати додатки за межами Росії.

Що кажуть на це у Росії та в Apple

Голова комітету Держдуми РФ з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що "Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо показу Криму у своїх сервісах". У компанії Apple наразі офіційно не прокоментували інцидент.

Крим позначали російською територією і раніше