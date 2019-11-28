14:00
28 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МАРУСЯ ЗВІРОБІЙ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча мрія Путіна. Кадиров пробрався в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:43, 27 листопада
      Вєсті.UA: Кремль переплутав Зеленського. Подарунки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:05, 27 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      МАРУСЯ ЗВІРОБІЙ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Apple позначила Крим російським: Литва підтримала Україну

      1042 Читать новость на русском
      Литва висловила Україні підтримку / ukrsvit.org

      Литва звернулася до Apple зі закликом скасувати рішення про позначення на її картах Криму як частини Росії. У литовському МЗС обурені такими діями американської компанії.

      Про це у твіттері повідомив голова литовського МЗС Лінас Лінкявічюс, висловивши своє розчарування підходом Apple.

      Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї неосвіченої позиції, оскільки статус-кво в Криму не змінився: його досі окуповує Росія, це земля України, в цій війні досі гинуть люди,
      – написав Лінкявічюс.

       
      Раніше дії Apple розкритикував голова МЗС України Вадим Пристайко. "Глобальна політика не є вашою (Apple) сильною стороною", – зазначив він. У МЗС повідомили, що вже звернулися до компанії Apple для надання відповідних пояснень та закликали виправити помилку.

      Що відомо про відображення Криму російським у додатках Apple? Відома американська компанія Apple почала відображати анексований Крим і Севастополь як російську територію на картах та в додатку про погоду, якщо переглядати їх з Росії. Проте Apple не показує приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати додатки за межами Росії.

      Що кажуть на це у Росії та в Apple

      Голова комітету Держдуми РФ з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що "Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо показу Криму у своїх сервісах". У компанії Apple наразі офіційно не прокоментували інцидент.

      Крим позначали російською територією і раніше

       
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні
      12587
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії Литва Новини Криму Apple Вадим Пристайко МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні , 12:30 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 12585
      Даже самые тупые стали понимать, что Россиия не имеет будущего
      сьогодні , 12:00 Даже самые тупые стали понимать, что Россиия не имеет будущего
      Блог Медіа 1205
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      27 листопада , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      431
      Рейтинг Зеленського знизився до 52 відсотків
      сьогодні , 11:21 Рейтинг Зеленського знизився до 52 відсотків
      Наталія Пристанська 1133
      Обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех
      сьогодні , 09:00 Обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех
      Павло Казарін 361
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук