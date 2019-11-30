В Apple відреагували на позначення Криму російською територією

Американська компанія Apple в додатку "Погода" почала позначати анексований Крим російською територією. У зв'язку з інцидентом Apple вирішила провести аудит політики позначення "спірних територій".

Прессекретарка корпорації Труді Мюллер зазначила, що результати аудиту можуть спричинити зміни в політиці Apple, пише U.S.News.

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Ми розглядаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як прийняти рішення щодо позначення територій Maps і вносимо зміни, якщо цього вимагає закон,

– додала Мюллер.

Прессекретарка пояснила, що співробітники компанії вже працюють над докладним вивченням питання про майбутнє позначенні "спірних кордонів" в багатьох додатках Apple.

Залежно від результатів аналізу Apple почне вносити зміни.

Що відомо про "російський" Крим у додатках Apple

Компанія почала зображати анексований Крим і Севастополь як російську територію на картах та в додатку про погоду, якщо переглядати їх з Росії. Проте Apple не показує приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати додатки за межами країни-агресора.

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У Росії кажуть, що таким чином Apple начебто усунула претензії Держдуми щодо показу Криму у своїх сервісах. В Україні рішучий протест висловили представники МЗС та його очільник Вадим Пристайко.



Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь "російською" територією/ Скріншот з соцмереж



Так Apple позначає Крим в українському додатку/ Скріншот