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      В Apple відреагували на позначення Криму російською територією

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      В Apple прокоментували позначення Криму російською територією / apple.com

      Американська компанія Apple в додатку "Погода" почала позначати анексований Крим російською територією. У зв'язку з інцидентом Apple вирішила провести аудит політики позначення "спірних територій".

      Прессекретарка корпорації Труді Мюллер зазначила, що результати аудиту можуть спричинити зміни в політиці Apple, пише U.S.News.

      Важливо: Apple позначила Крим російською територією: що про це кажуть у МЗС України

      Ми розглядаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як прийняти рішення щодо позначення територій Maps і вносимо зміни, якщо цього вимагає закон,
      – додала Мюллер.

      Прессекретарка пояснила, що співробітники компанії вже працюють над докладним вивченням питання про майбутнє позначенні "спірних кордонів" в багатьох додатках Apple.

      Залежно від результатів аналізу Apple почне вносити зміни.

      Що відомо про "російський" Крим у додатках Apple

      Компанія почала зображати анексований Крим і Севастополь як російську територію на картах та в додатку про погоду, якщо переглядати їх з Росії. Проте Apple не показує приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати додатки за межами країни-агресора.

      Зверніть увагу: Apple позначила Крим російським: Польща висловила обурення

      У Росії кажуть, що таким чином Apple начебто усунула претензії Держдуми щодо показу Криму у своїх сервісах. В Україні рішучий протест висловили представники МЗС та його очільник Вадим Пристайко.

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      Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь "російською" територією/ Скріншот з соцмереж

      крим територія україни росія apple
      Так Apple позначає Крим в українському додатку/ Скріншот

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини США Apple Новини Росії
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