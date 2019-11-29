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      Apple позначила Крим російським: Польща висловила обурення

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      Як у погодному додатку Apple зображений Сімферополь / фото з відкритих джерел

      Американська компанія Apple у своєму погодному додатку позначає Крим російською територією. Ситуація неабияк обурила українців, за яких вже встигли заступитися у Литві. Тепер своє невдоволення інцидентом висловила Польща.

      На російський Крим у картах програми Apple відреагував у своєму мікроблозі твіттер заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач.

      Актуально: Вслід за Apple: Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав Севастополь російським

      Він поширив на своїй сторінці допис глави українського МЗС Пристайка щодо ситуації та написав, що розчарований діями американської компанії.

      Я приєднуюсь до України, мене розчарували дії Apple, яка назвала Крим російською територією. Дозвольте нагадати вам один очевидний факт: так не є. Сором вам, Apple,
      – написав польський дипломат.

      Читайте також: Apple позначила Крим російським: Литва підтримала Україну

      Що відомо про "російський" Крим у додатках Apple? Компанія почала зображати анексований Крим і Севастополь як російську територію на картах та в додатку про погоду, якщо переглядати їх з Росії. Проте Apple не показує приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати додатки за межами країни-агресора.

      У Росії кажуть, що таким чином Apple начебто усунула претензії Держдуми щодо показу Криму у своїх сервісах. В Україні рішучий протест висловили представники МЗС та його очільник Вадим Пристайко. Своєю чергою, в американській компанії поки ніяк не прокоментували інцидент.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Apple Україна – Росія Новини Росії Новини Польщі Скандал
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