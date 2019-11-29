Apple позначила Крим російським: Польща висловила обурення
Американська компанія Apple у своєму погодному додатку позначає Крим російською територією. Ситуація неабияк обурила українців, за яких вже встигли заступитися у Литві. Тепер своє невдоволення інцидентом висловила Польща.
На російський Крим у картах програми Apple відреагував у своєму мікроблозі твіттер заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач.
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Він поширив на своїй сторінці допис глави українського МЗС Пристайка щодо ситуації та написав, що розчарований діями американської компанії.
Я приєднуюсь до України, мене розчарували дії Apple, яка назвала Крим російською територією. Дозвольте нагадати вам один очевидний факт: так не є. Сором вам, Apple,
– написав польський дипломат.
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Що відомо про "російський" Крим у додатках Apple? Компанія почала зображати анексований Крим і Севастополь як російську територію на картах та в додатку про погоду, якщо переглядати їх з Росії. Проте Apple не показує приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати додатки за межами країни-агресора.
У Росії кажуть, що таким чином Apple начебто усунула претензії Держдуми щодо показу Криму у своїх сервісах. В Україні рішучий протест висловили представники МЗС та його очільник Вадим Пристайко. Своєю чергою, в американській компанії поки ніяк не прокоментували інцидент.