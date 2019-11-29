Apple позначила Крим російським: Польща висловила обурення

Американська компанія Apple у своєму погодному додатку позначає Крим російською територією. Ситуація неабияк обурила українців, за яких вже встигли заступитися у Литві. Тепер своє невдоволення інцидентом висловила Польща.

На російський Крим у картах програми Apple відреагував у своєму мікроблозі твіттер заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач.

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Він поширив на своїй сторінці допис глави українського МЗС Пристайка щодо ситуації та написав, що розчарований діями американської компанії.

Я приєднуюсь до України, мене розчарували дії Apple, яка назвала Крим російською територією. Дозвольте нагадати вам один очевидний факт: так не є. Сором вам, Apple,

– написав польський дипломат.

Let me join Ukraine in expressing disappointment with @Apple’s recent approach to #Crimea by treating it as part of Russia. Let me remind you one obvious fact: it is not. Shame on you Apple! https://t.co/YviLJeBSm1 — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 28, 2019

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Що відомо про "російський" Крим у додатках Apple? Компанія почала зображати анексований Крим і Севастополь як російську територію на картах та в додатку про погоду, якщо переглядати їх з Росії. Проте Apple не показує приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати додатки за межами країни-агресора.



У Росії кажуть, що таким чином Apple начебто усунула претензії Держдуми щодо показу Криму у своїх сервісах. В Україні рішучий протест висловили представники МЗС та його очільник Вадим Пристайко. Своєю чергою, в американській компанії поки ніяк не прокоментували інцидент.