Apple обозначила Крым российским: Польша выразила возмущение

Американская компания Apple в своем приложении с прогнозом погоды обозначает Крым российской территорией. Ситуация сильно возмутила украинцев, за которых уже успели вступиться в Литве. Теперь свое недовольство инцидентом выразила Польша.

На российский Крым в картах программы Apple отреагировал в своем микроблоге твиттер заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач.

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Он опубликовал на своей странице сообщение главы украинского МИД Пристайко на счет ситуации и написал, что разочарован действиями американской компании.

Я присоединяюсь к Украине, меня разочаровали действия Apple, которая назвала Крым российской территорией. Позвольте напомнить вам один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple,

– написал польский дипломат.

Let me join Ukraine in expressing disappointment with @Apple’s recent approach to #Crimea by treating it as part of Russia. Let me remind you one obvious fact: it is not. Shame on you Apple! https://t.co/YviLJeBSm1 — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 28, 2019

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Что известно о "российском" Крыме в приложениях Apple?Компания начала обозначать аннексированный Крым и Севастополь как российскую территорию на картах и ​​в приложении о погоде, если просматривать их из России. Однако Apple не показывает принадлежность Крыма к любой стране, если просматривать приложение за пределами страны-агрессора.

В России говорят, что таким образом Apple устранила претензии Госдумы относительно показа Крыма в своих сервисах. В Украине решительный протест выразили представители МИД и его глава Вадим Пристайко. В свою очередь, в американской компании пока никак не прокомментировали инцидент.