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      Apple обозначила Крым российским: Польша выразила возмущение

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      Как в погодном приложении Apple изображен Симферополь / фото с открытых источников

      Американская компания Apple в своем приложении с прогнозом погоды обозначает Крым российской территорией. Ситуация сильно возмутила украинцев, за которых уже успели вступиться в Литве. Теперь свое недовольство инцидентом выразила Польша.

      На российский Крым в картах программы Apple отреагировал в своем микроблоге твиттер заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач.

      Актуально: Вслед за Apple: Международный институт стратегических исследований назвал Севастополь российским

      Он опубликовал на своей странице сообщение главы украинского МИД Пристайко на счет ситуации и написал, что разочарован действиями американской компании.

      Я присоединяюсь к Украине, меня разочаровали действия Apple, которая назвала Крым российской территорией. Позвольте напомнить вам один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple,
      – написал польский дипломат.

      Читайте также: Apple обозначила Крым российским Литва поддержала Украину

      Что известно о "российском" Крыме в приложениях Apple?Компания начала обозначать аннексированный Крым и Севастополь как российскую территорию на картах и ​​в приложении о погоде, если просматривать их из России. Однако Apple не показывает принадлежность Крыма к любой стране, если просматривать приложение за пределами страны-агрессора.
      В России говорят, что таким образом Apple устранила претензии Госдумы относительно показа Крыма в своих сервисах. В Украине решительный протест выразили представители МИД и его глава Вадим Пристайко. В свою очередь, в американской компании пока никак не прокомментировали инцидент.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Новости Польши Новости России Украина – Россия Apple Аннексия Крыма Новости Крыма
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