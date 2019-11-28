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      Apple обозначила Крым российским: Литва поддержала Украину

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      Литва выразила поддержку Украине / ukrsvit.org

      Литва обратилась к Apple с призывом отменить решение об обозначении на ее картах Крыма как части России. В литовском МИД возмущены такими действиями американской компании.

      Об этом в твиттере сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс, выразив свое разочарование подходом Apple.

      Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди,
      – написал Линкявичюс.

       

      Ранее действия Apple раскритиковал глава МИД Украины Вадим Пристайко. "Глобальная политика не является вашей (Apple) сильной стороной", – отметил он. В МИД сообщили, что уже обратились к компании Apple для предоставления соответствующих объяснений и призвали исправить ошибку.

      Что известно об отображении Крыма российским в приложениях Apple? Известная американская компания Apple начала отображать аннексированный Крым и Севастополь как российскую территорию на картах и в приложении о погоде, если просматривать их из России. Однако Apple не показывает принадлежность Крыма к какой-либо стране, если просматривать приложение за пределами России.

      Что говорят на это в России и в Apple

      Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы относительно показа Крыма в своих сервисах". В компании Apple пока официально не прокомментировали инцидент.

      Крым обозначали российской территорией и раньше

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма МИД Украины Вадим Пристайко Apple Новости Крыма Литва
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