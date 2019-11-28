Apple обозначила Крым российским: Литва поддержала Украину
Литва обратилась к Apple с призывом отменить решение об обозначении на ее картах Крыма как части России. В литовском МИД возмущены такими действиями американской компании.
Об этом в твиттере сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс, выразив свое разочарование подходом Apple.
Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди,
– написал Линкявичюс.
Ранее действия Apple раскритиковал глава МИД Украины Вадим Пристайко. "Глобальная политика не является вашей (Apple) сильной стороной", – отметил он. В МИД сообщили, что уже обратились к компании Apple для предоставления соответствующих объяснений и призвали исправить ошибку.
Что известно об отображении Крыма российским в приложениях Apple? Известная американская компания Apple начала отображать аннексированный Крым и Севастополь как российскую территорию на картах и в приложении о погоде, если просматривать их из России. Однако Apple не показывает принадлежность Крыма к какой-либо стране, если просматривать приложение за пределами России.
Что говорят на это в России и в Apple
Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы относительно показа Крыма в своих сервисах". В компании Apple пока официально не прокомментировали инцидент.
Крым обозначали российской территорией и раньше
- Известное американское издание The New York Times в одном из материалов опубликовало карту Украины без Крыма.
- Известная британская газета The Guardian опубликовала фото, сделанное в аннексированном Крыму, и назвала полуостров российским. Снимок сделал фотограф российского ТАСС Сергей Малгавко.
- За 5 лет оккупации похожие случаи фиксируют за рубежом. Например, Google Maps на территории России показывает Крым российским. В Италии тоже напечатали карты, на которых Крым – не украинский.