Apple обозначила Крым российским: Литва поддержала Украину

Об этом в твиттере сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс, выразив свое разочарование подходом Apple.

Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди,

– написал Линкявичюс.

Ранее действия Apple раскритиковал глава МИД Украины Вадим Пристайко. "Глобальная политика не является вашей (Apple) сильной стороной", – отметил он. В МИД сообщили, что уже обратились к компании Apple для предоставления соответствующих объяснений и призвали исправить ошибку.

Что известно об отображении Крыма российским в приложениях Apple? Известная американская компания Apple начала отображать аннексированный Крым и Севастополь как российскую территорию на картах и в приложении о погоде, если просматривать их из России. Однако Apple не показывает принадлежность Крыма к какой-либо стране, если просматривать приложение за пределами России.

Что говорят на это в России и в Apple

Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы относительно показа Крыма в своих сервисах". В компании Apple пока официально не прокомментировали инцидент.

Крым обозначали российской территорией и раньше