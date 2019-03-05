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      Чей Крым: Google перестал обозначать Крым украинской территорией в России, – росСМИ

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      Google перестал обозначать Крым украинской территорией в России
      Google перестал обозначать Крым украинской территорией в России / Скриіншот из Google Maps

      В России заявили, что компания Google исправила ошибку с отображением Крыма. Отныне на картах Google для пользователей из России Крым обозначается как российская территория.

      Часть пользователей Google в России на устройствах с операционной системой iOS видела Крым как украинскую территорию, пишет ТАСС.

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      В Google агентстве заявили, что они "прилагают все усилия для объективного изображения спорных регионов".

      Там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы действуем согласно местного законодательства при отображении названий и границ,
      – говорится в сообщении.

      Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google, за то, что на картах компании изображена принадлежность временно оккупированного Крыма к Украине. Позже официальный представитель американской компании Google в России объяснил, что оккупированный полуостров отражают на картах компании в зависимости от геолокации.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Google Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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