Чей Крым: Google перестал обозначать Крым украинской территорией в России, – росСМИ

В России заявили, что компания Google исправила ошибку с отображением Крыма. Отныне на картах Google для пользователей из России Крым обозначается как российская территория.

Часть пользователей Google в России на устройствах с операционной системой iOS видела Крым как украинскую территорию, пишет ТАСС.

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В Google агентстве заявили, что они "прилагают все усилия для объективного изображения спорных регионов".

Там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы действуем согласно местного законодательства при отображении названий и границ,

– говорится в сообщении.

Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google, за то, что на картах компании изображена принадлежность временно оккупированного Крыма к Украине. Позже официальный представитель американской компании Google в России объяснил, что оккупированный полуостров отражают на картах компании в зависимости от геолокации.