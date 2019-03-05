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      Чий Крим: Google перестав позначати Крим українською територією у Росії, – росЗМІ

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      Google перестав позначати Крим українською територією у Росії
      Google перестав позначати Крим українською територією у Росії / Скріншот з Google Maps

      У Росії заявили, що компанія Google виправила "помилку" з відображенням Криму. Відтепер на картах Google для користувачів Росії Крим позначається як російська територія.

      Частина користувачів Google у Росії на пристроях з операційною системою iOS бачила Крим як українську територію, пише ТАСС.

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      У Google агентстві заявили, що вони "докладають всі зусилля для об'єктивного зображення спірних регіонів".

      Там, де у нас є локальні версії Google карт, як в Росії, ми діємо відповідно до місцевого законодавства при відображенні назв і меж,
      – йдеться у повідомленні.

      Напередодні голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив запросити у нижню палату парламенту представника компанії Google, через те, що на мапах компанії зображена приналежність тимчасово окупованого Криму до України. Пізніше офіційний представник американської компанії Google у Росії пояснив, що окупований півострів відображають на картах компанії залежно від геолокації.

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      Теги: Новини України Новини політики Google Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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