Чий Крим: Google перестав позначати Крим українською територією у Росії, – росЗМІ

У Росії заявили, що компанія Google виправила "помилку" з відображенням Криму. Відтепер на картах Google для користувачів Росії Крим позначається як російська територія.

Частина користувачів Google у Росії на пристроях з операційною системою iOS бачила Крим як українську територію, пише ТАСС.

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У Google агентстві заявили, що вони "докладають всі зусилля для об'єктивного зображення спірних регіонів".

Там, де у нас є локальні версії Google карт, як в Росії, ми діємо відповідно до місцевого законодавства при відображенні назв і меж,

– йдеться у повідомленні.

Напередодні голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив запросити у нижню палату парламенту представника компанії Google, через те, що на мапах компанії зображена приналежність тимчасово окупованого Криму до України. Пізніше офіційний представник американської компанії Google у Росії пояснив, що окупований півострів відображають на картах компанії залежно від геолокації.